Décès de Kentaro Miura, créateur du manga Berserk

Aujourd’hui, nous nous réveillons avec une triste nouvelle. Via Twitter, la mort de Kentaro Miura, créateur du manga Berserk, à l’âge de 54 ans, est rendue publique.

Kentaro Miura et Berserk sont sur toutes les lèvres aujourd’hui, et c’est qu’une des grandes figures du manga nous a quittés. Aujourd’hui, 20 mai, le décès a été rendu public. Et on dit qu’il a été rendu public parce que le créateur des aventures de Guts et compagnie nous a quittés le 6 mai.

Avec son départ, nous avons un grand manga à terminer qui était également dans l’un de ses meilleurs moments, révélant plus en profondeur la forme démoniaque d’un personnage important et le voyage de Guts à travers le monde des fées.

Berserk est un manga né en 1989 de l’esprit de Kentaro Miura, étonnant tout le monde avec son dessin, ses personnages et une histoire déchirante. Au fil du temps, ils ont sorti la première partie de l’anime, OVA, les jeux vidéo et la deuxième partie de l’anime qui n’a finalement pas plu à tout le monde en raison de l’animation choisie.

Maintenant, avec la mort de Kentaro Miura, beaucoup se demandent ce qui va arriver à Berserk. Les dernières rumeurs suggéraient que l’histoire du manga se terminerait en avril de cette année, même que nous aurions la troisième partie de l’anime en 2021.