Décès de Jessica Walter, star de «  Arrested Development  »

Le monde de la comédie télévisée a perdu une de ses grandes légendes cette semaine. À 80 ans, l’actrice primée Jessica Walter est décédé mercredi soir dernier (24 mars) à son domicile de New York.

Compte tenu des nombreux rôles qu’elle a assumés tout au long de sa carrière, Walter est surtout connue pour son interprétation de Lucille, matriarche de la famille Bluth dans la série comique « Développement arrêté», Un personnage qu’il a joué au cours de ses cinq saisons.

La série a été diffusée pendant trois saisons à la télévision et a ensuite été relancée par Netflix. De plus, Walter est également reconnu pour son travail de voix dans la série animée « Archer», Où elle a joué Malory, la mère du protagoniste.

Walter aurait également été acclamé par le public et la critique pour avoir joué dans « Play Misty for Me », un film qui a marqué les débuts de réalisateur de Clint Eastwood en 1971. Il a également figuré dans « The Flamingo Kid », « The Love Boat », « Trapper John » , étant sa dernière participation à un épisode de la série « American Housewife » plus tôt cette année.

En 1975, elle a reçu un Emmy Award pour son rôle principal dans la série NBC «Amy Prentiss», un drame centré sur un jeune détective de la police de San Francisco avec une carrière en plein essor. Cette production était une continuation de « Ironside », une série qui jouissait à l’époque d’une grande popularité.

L’acteur Tony Hale, lauréat d’un Emmy, avec qui il a partagé les crédits de «Arrested Development» en tant que l’un de ses fils, a partagé un message simple mais réconfortant en sa mémoire sur son profil Twitter: «Elle était une force, et son talent et son timing étaient pas de comparaison. Repose en paix, Mama Bluth.