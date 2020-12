Décès de Fernando Bolarte, réalisateur et batteur de Los Doltons | 45S

Le 24 décembre, la veille de Noël, Luis Fernando Bolarte Cerrate est décédé, qui dans le domaine musical a été batteur et directeur du groupe de rock péruvien populaire Les Doltons. La nouvelle a été confirmée sur les réseaux sociaux par son frère, César Bolarte Cerrate.

«À mon grand regret, j’annonce le départ au Seigneur de mon cher frère Fernando Bolarte Cerrate, batteur, metteur en scène et l’un des fondateurs du groupe new wave Los Doltons, que j’ai eu l’honneur d’accompagner pendant 31 ans», a-t-il déclaré. Cesar dans son message sur Facebook.

Et il a poursuivi: «Il était l’un des meilleurs batteurs et percussionnistes professionnels, qui a démontré sa qualité sur scène, élevant le nom du Pérou dans son pays et à l’étranger. Que Dieu l’ait dans sa sainte gloire, tu me manqueras beaucoup mon frère ».

En tant que membre d’un groupe emblématique des années 60, Luis Fernando a aidé à construire et à établir la nouvelle vague péruvienne, un titre qui reconnaît une génération d’artistes de l’époque influencés par le rock n roll étranger. En plus de Los Doltons, on retrouve dans ce groupe des artistes tels que Silverston’s, Los Belking’s, Jimmy Santi, Los Yorks, Los Pasteles Verdes, entre autres.

Dans sa carrière, les Doltons nous ont quittés »Le dernier baiser»(Une reprise de« Last Kiss »du chanteur de rythm & blues américain Wayne Cochran),«Vision d’automne » et « La fenêtre», Chansons qui font partie de l’histoire musicale du pays et qui sont encore populaires aujourd’hui dans divers secteurs de la société péruvienne.

Il ne faut pas oublier qu’en juin de cette année, nous avons pleuré la mort de Gerardo Manuel, un musicien hors pair qui a également appartenu pendant une brève période à Los Doltons et partagé des répétitions avec Luis Fernando.