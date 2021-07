Décès de Dusty Hill, bassiste et membre fondateur de ZZ Top

Les fans du groupe emblématique de blues et de hard rock ZZ Top pleurent le décès de leur bassiste, Dusty Hill, à l’âge de 72 ans. Le représentant du groupe a confirmé que le musicien est décédé paisiblement alors qu’il dormait chez lui à Houston, au Texas, sans en révéler les causes.

Billy Gibbons et Frank Beard, membres restants de ZZ Top, ont publié une déclaration émouvante concernant le décès de Hill : « Nous, ainsi que des légions de fans de ZZ Top à travers le monde, nous regretterons votre forte présence, votre bonne nature et votre engagement. fond musical monumental ».

Né le 19 mai 1949 à Dallas, au Texas, Dusty Hill a grandi en jouant du violoncelle au lycée avant de passer à la basse. Il a commencé sa carrière avec son frère Rocky et Frank Beard, futur partenaire de ZZ Top dans certains groupes locaux durant sa jeunesse.

C’est à cette époque qu’il rencontre Billy Gibbons, futur leader et chanteur de ZZ Top, qui évolue dans le même circuit de groupes locaux avec un groupe appelé Moving Sidewalks. Après s’être séparé de son frère, il a déménagé à Houston avec Beard, où ils ont finalement rejoint Gibbons et formé ZZ Top en 1969.

La programmation de ZZ Top est restée intacte depuis. En 2020, ils ont réussi à célébrer leur 50e anniversaire lors d’un concert à San Antonio. Depuis leur premier contrat avec London Records en 1971, le groupe a sorti 15 albums studio au cours de leur carrière, dont « Tres Hombres » en 1973, qui contient la chanson « La Grange », l’un de ses plus grands succès commerciaux.

En 1983, ZZ Top entrerait dans sa phase la plus expérimentale avec l’album « Eliminator » sous le label Warner Bros, appliquant de nouvelles technologies sonores dans leur matériel telles que des boucles de guitare, des pistes vocales manipulées numériquement, des basses synthétisées et des sons de percussions électriques. un son plus frais.

En 1994, ZZ Top se sépare de Warner Bros après avoir décroché un contrat avec RCA Records pour un total de 35 millions de dollars, obtenant un grand succès la même année avec l’album « Antenna ». Le groupe a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2004.