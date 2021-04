Décès d’Armando Jofré, créateur de marionnettes dans ’31 Minutes ‘

18 ans se sont écoulés depuis que la série télévisée chilienne «31 Minutes», le soi-disant «journal télévisé le plus véridique», est arrivée à la télévision chilienne. Quelques années seulement ont suffi pour que le programme créé par Álvaro Díaz et Pedro Peirano se propage dans toute l’Amérique latine, devenant un véritable phénomène international.

Tulio Treviño, Juan Carlos Bodoque, Juanin Juan Harry et le reste des personnages colorés et extravagants ont gagné une place spéciale dans le cœur de millions d’enfants qui pleurent aujourd’hui la mort de l’un des éléments les plus importants. les séries.

Avec son artisanat et son art généreusement livré, Armando a été une pièce fondamentale dans la création de nos personnages. Dans ces moments douloureux, un câlin à sa famille et un autre au ciel, lui souhaitant la vie éternelle. Vous serez toujours avec nous. – 31 minutes (@ 31minutos_tv)

22 avril 2021





À travers les réseaux sociaux officiels de la série, l’équipe créative de «31 Minutos» a annoncé la mort d’Armando Jofré, marionnettiste depuis le début de la production, décédé à 44 ans de Covid-19.

Avec son artisanat et son art généreusement livré, Armando a été une pièce fondamentale dans la création de nos personnages.

Dans la publication, une photographie d’Armando est présentée accompagnée de certaines de ses créations les plus emblématiques du programme, telles que Huachimingo, Cucky et le mélancolique Dinosaur Roberto.

Le succès de «31 Minutos» dans le reste de l’Amérique latine a été présenté grâce à deux facteurs très importants: sa distribution à la télévision par câble via Nickelodeon et son arrivée imminente à la télévision ouverte au Mexique via la chaîne de l’Institut national polytechnique. Dans son bloc de programmation » Une fois Niños ».

«31 Minutes» a eu quatre saisons, la dernière réalisée en 2014 et un film qui est sorti en salles en 2008, qui avait sa distribution respective dans toute l’Amérique latine. Actuellement, l’équipe créative du programme est toujours active avec diverses tournées musicales, emmenant les personnages à certains des festivals les plus importants du Mexique et du reste du continent.