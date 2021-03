Décès à 85 ans de Carla Wallenda, du groupe Flying Wallandas

Carla Wallenda, membre du groupe The Flying Wallendas high-wire et dernier enfant survivant du fondateur de la célèbre troupe, est décédée à l’âge de 85 ans.

Son fils, Rick Wallenda, a déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle était décédée samedi à Sarasota, en Floride, de causes naturelles. Elle était la fille de Karl Wallenda, qui avait fondé la troupe en Allemagne avant de déménager aux États-Unis en 1928 avec un grand succès. Elle était la tante du voltigeur Nik Wallenda.

Carla Wallenda, 9 ans et le petit Mario Wallenda, 4 ans, montrent leurs talents de fil de fer le 28 février 1945. AP

Carla Wallenda est née le 13 février 1936 et est apparue dans une actualité en 1939 alors qu’elle apprenait à marcher sur le fil, avec son père et sa mère, Mati, à la recherche. Mais elle a dit que sa première fois sur le fil était beaucoup plus tôt.

«En fait, ils m’ont porté sur le fil quand j’avais 6 semaines», a-t-elle déclaré dans une interview en 2017 avec une chaîne de télévision de Sarasota. «Mon père a fait du vélo et ma mère s’est assise sur ses épaules, me tenant et me présentant au public.

Elle a passé ses plus jeunes années à parcourir le pays alors que la troupe de son père se produisait dans le cirque Ringling Bros. Elle avait un frère, Mario, et une sœur, Jenny – tous joués dans l’acte.

Elle a commencé à apparaître dans l’émission familiale en 1947, mais pas au début, selon sa biographie sur le site Web de la famille. En 1951, son père lui a dit qu’elle pourrait rejoindre l’acte de haute voltige si elle pouvait faire un poirier au sommet de la pyramide de sept personnes de la famille. Elle a pu rejoindre l’acte high-wire plus tard cette année-là.

Intrépide à cinq ans. Mignonne, blonde et au nez retroussé, Carla Wallenda, 5 ans, n’est pas encore assez âgée pour aller à l’école. Néanmoins, elle est en bonne voie vers «l’enseignement supérieur». Carla, voyez-vous, représente la quatrième génération des célèbres voltigeurs de Wallendas, et est en train d’être préparée pour prendre sa place un jour sur le haut fil. Archives Bettmann

Carla Wallenda a quitté l’acte de famille en 1961 pour former sa propre troupe. La saison suivante, deux des Wallendas ont été tués dans un accident lors de l’exécution de la pyramide. Son frère était paralysé.

Wallenda rejoint la troupe familiale en 1965, remplaçant une tante décédée en solo.

Son mari, Richard Guzman, est décédé en 1972 lorsqu’il est tombé de 60 pieds (environ 18 mètres) lors d’un spectacle en Virginie-Occidentale. Son père est décédé en 1978, tombant en marchant sur un fil de fer dans une rue de Porto Rico.

Carla Wallenda dans un cirque à Jacksonville, en Floride, le 30 septembre 1972. Steve Starr / AP

Pourtant, elle ne serait pas dissuadée de se produire.

« Les accidents peuvent survenir n’importe où », a-t-elle déclaré au Sarasota Herald-Tribune en 2014. « Je dois gagner ma vie et c’est la seule façon dont je sais ou que je veux. J’ai fait du travail de serveuse et j’en ai détesté chaque minute. Pourquoi devrais-je aller faire un travail que je déteste?

Elle a travaillé pendant ses 70 ans, y compris dans un clip vidéo de Miley Cyrus. Elle a finalement pris sa retraite en 2017 à l’âge de 81 ans après être apparue dans une émission spéciale de Steve Harvey, faisant un poirier au sommet d’un poteau oscillant de 80 pieds.

«Quand je suis là-bas, toute ma douleur et tout ce qui s’en va et je suis dans un monde à moi», a-t-elle déclaré dans l’interview télévisée de 2017.

Elle laisse dans le deuil son fils, ses deux filles, Rietta Wallenda Jordan et Valerie Wallenda, et 16 petits-enfants. Un deuxième fils, Mario, est décédé en 1993.