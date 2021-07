Déception Blvd : premier aperçu de la bande de Joaquin Phoenix

Ari Aster tourne déjà « Disappointment Blvd. », son troisième long métrage en tant que cinéaste. Le cerveau derrière « Hereditary » et « Midsommar » s’apprête à surprendre à nouveau le public avec la participation de l’un des acteurs les plus talentueux de sa génération, l’oscarisé Joaquin Phoenix.

Le tournage du nouveau film d’Aster a commencé en juin dernier à Montréal, au Canada. Les détails sur l’intrigue sont restés rares, à l’exception du fait qu’il racontera la vie d’un entrepreneur à succès à travers plusieurs décennies de sa vie jusqu’à ce qu’il atteigne sa chute inévitable et jusqu’à présent, sa date de sortie possible n’a pas été révélée. .

Vous pourriez aussi être intéressé par: Lamb: Strange New Tape d’A24 dévoile sa première bande-annonce

Joaquín Phoenix dans ‘Disappointment Blvd’, la nouvelle production d’A24 et qui est sous la direction d’Ari Aster (Héréditaire et Milieu). pic.twitter.com/4xrOGeHWLq – Cineastra (@CineAstraa)

28 juillet 2021





Récemment quelques images de Joaquin Phoenix sur le plateau de tournage sont apparues sur les réseaux sociaux, arborant des cheveux grisâtres et une condition physique très différente de ce que l’on a vu dans son interprétation de « Joker » en 2019. La plupart des photographies suggèrent que Phoenix filmerait un personnage dans un état apparent de délabrement, quelque chose dans lequel l’acteur de 46 ans s’est avéré être un expert.

Joaquin Phoenix était le premier élément du film à être confirmé en février dernier, en plus d’avoir Nathan Lane, Patti LuPone, Kylie Rogers et Amy Ryan parmi le casting. A24 a prévu la fin de la production pour le mois d’octobre, et on ne sait pas encore si Aster offrira plus de détails sur le film par la suite.

C’est à quoi ressemble Joaquin Phoenix dans « Disappointment Blvd », le nouveau film écrit et réalisé par Ari Aster (Héréditaire, Milieu) pour A24. pic.twitter.com/bZUK5izlWp – Le mien est (@lomioes_mx)

24 juillet 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Alex Wolff parle de la douleur qu’il a ressentie sur le tournage de « Héréditaire »

Joaquin Phoenix n’est pas étranger aux changements physiques radicaux de chacun des personnages qu’il incarne, perdant un poids inquiétant de 23 kilogrammes pour donner vie à Arthur Fleck dans « Joker », un film qui lui a valu les éloges de la critique et de DC Comics. fans après sa sortie fin 2019.

Phoenix a également la réputation d’être un acteur extrêmement dévoué à son travail, quelle que soit la charge émotionnelle que cela implique, quelque chose qui semble correspondre parfaitement au style de mise en scène d’Ari Aster, qui a réussi à pousser Toni à la limite de ses sens. Collette ou Florence Pugh avec leurs performances à l’écran, qui feront de « Déception Blvd » un film très attendu par les fans de l’acteur et cinéaste.