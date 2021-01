Décembre se termine avec le meilleur revenu Fortnite en 2020

La bataille royale d’Epic Games est toujours plus fraîche que la laitue. Les revenus de Fortnite ont augmenté en décembre dernier.

Certains jeux vidéo deviennent à la mode et frappent très fort pendant plusieurs mois. Le mauvais? Plus tard, la bulle se dégonfle considérablement. Nous l’avons vu dans une certaine mesure avec des titres comme Fall Guys ou Among Us. Il y a ceux qui ont dit que quelque chose de similaire se passait avec l’enfant préféré d’Epic Games, mais le revenu fortnite ils disent le contraire. La bataille royale d’Epic Games semble être dans l’un de ses meilleurs moments.

Selon les données préparées par SuperData, les revenus financiers de Fortnite ont atteint leur meilleur résultat mensuel en décembre 2020 depuis août 2019. Il s’agit donc des données les plus lucratives pour le jeu depuis près d’un an et demi. Preuve que, malgré les hauts et les bas logiques du temps et de la concurrence, il n’a pas perdu de vue.

Les données indiquent que c’est le huitième jeu qui a généré le plus sur PC et le cinquième sur consoles au cours de ce mois de décembre. Des mises à jour régulières du jeu, y compris des améliorations et de nouvelles options, sont quelques-unes des clés du succès pour maintenir l’intérêt pour une proposition à long terme comme celle proposée par Fortnite. À titre d’exemple, et probablement la principale cause de ces chiffres, l’événement Fortnite x Marvel a supposé que des pics de 15,3 millions de joueurs simultanés avaient été atteints, battant ainsi son record. Sans oublier l’inclusion de contenu basé sur Halo ou The Walking Dead.

Les créateurs de contenu sur des réseaux comme Twitch illustrent également l’intérêt continu pour le jeu. Au cours des derniers mois de l’année, les téléspectateurs récurrents des émissions liées au jeu ont augmenté, avec une croissance de plus de 26% au cours des derniers mois de l’année. Une tendance qui se poursuit en 2021 et à laquelle s’inscrivent en moyenne 132000 téléspectateurs quotidiens qui recherchent du contenu Fortnite via leurs streamers préférés. Quelques données sponsorisées par le record de téléspectateurs réalisé par TheGrefg.