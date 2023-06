« Décembre 2001 »: L’histoire vraie qui a inspiré la série argentine Star+

Zuccardi serie Q Cabernet Sauvignon 2015

Le projet de vinification de la famille Zuccardi, l'un des établissements vinicoles les plus prestigieux d'Argentine, a commencé par hasard. Tout a commencé lorsqu'Alberto Zuccardi, un ingénieur de Tucumán, a planté son premier vignoble en 1963 à Mendoza pour montrer aux producteurs locaux la fonctionnalité d'un système d'irrigation qui était déjà populaire en Californie. Et bien qu'il n'ait eu aucune formation ou connaissance en matière de vinification, 5 ans plus tard, il a construit sa propre cave sur le même terrain. Aujourd'hui, son fils José et son petit-fils Sebastian sont responsables de la gestion de la cave, et avec pour priorité l'expression fidèle des meilleurs terroirs, ils sont devenus une référence pour leur pays et le monde entier. Sa série Zuccardi Q, une ligne de vins synonyme de qualité, est élaborée à partir des cépages qui ont le mieux prospéré dans la vallée de l'Uco. Le Zuccardi serie Q Cabernet Sauvignon est un Cabernet Sauvignon né dans deux vignobles, à Altamira et Vista Flores, situés à 980-1100 mètres d'altitude. Les fluctuations de température entre le jour et la nuit permettent aux raisins de mûrir lentement et les raisins sont récoltés séparément en fonction du point de maturation optimal. Une fois dans la cave, les raisins sont sélectionnés, égrappés et foulés. Puis, ils fermentent avec des levures indigènes dans des cuves en acier inoxydable avec pigeage et délestage et macération sur les peaux pendant 20 jours. Le vin est ensuite transféré dans des fûts de chêne français où il est élevé pendant 12 mois avant d'être mis en vente. Tout au long de leur carrière, les trois générations de Zuccardi ont tenu à préserver l'identité du terroir argentin dans chacun de leurs vins. Une philosophie de travail que l'on peut voir et ressentir dans le Zuccardi serie Q Cabernet Sauvignon, un Cabernet Sauvignon de première qualité.