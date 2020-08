Décédée à l’âge de 63 ans: Linda Hamilton pleure sa sœur jumelle

L’actrice américaine Linda Hamilton doit faire face à la mort subite de sa sœur jumelle. Entre autres choses, la femme de 63 ans a doublé sa célèbre sœur lors du tournage de “Terminator 2”. Maintenant, elle est apparemment morte de façon complètement inattendue.

La sœur jumelle de Linda Hamilton, Leslie Hamilton Freas, est décédée, elle avait 63 ans. Selon une nécrologie publiée dans le Burlington County Times, Leslie est décédée de façon inattendue le 22 août dans le New Jersey. «Elle a travaillé passionnément comme infirmière aux urgences et est ensuite devenue infirmière en soins palliatifs plus tard dans sa carrière», poursuit-il.

Linda Hamilton dans “Terminator 2”. (Photo: images imago / Mary Evans)

Hamilton Freas était également «une pêcheuse enthousiaste» qui n’a pas hésité à enseigner à quiconque prétendait pouvoir pêcher mieux qu’elle à se tromper. «Mais surtout, elle chérissait le temps qu’elle passait avec sa famille et ses amis et manquera beaucoup à ceux qu’elle laisse derrière», conclut la nécrologie.

Leslie Hamilton Freas a également joué dans le film de 1991 “Terminator 2 – Reckoning” en tant que doublure pour sa sœur jumelle, qui a joué dans son célèbre rôle de Sarah Connor. À l’époque, les deux sont apparus ensemble sur le tapis rouge pour la première du film.

En plus de sa sœur jumelle, Freas laisse derrière elle ses trois enfants Ashley, Adam et Kendall ainsi que les deux petits-enfants Luna Bo et Ollie, une sœur aînée, Laura, et son jeune frère Ford.