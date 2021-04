Débuts avec deux épisodes et plus de surprises dans la première virtuelle de Luis Miguel

L’attente est terminée! La deuxième saison de Luis Miguel Sur Netflix, il est des heures pour démarrer sur la plateforme après une longue interruption traversée par la pandémie de coronavirus. Les nouveaux épisodes sont plus proches que jamais et pour fêter ça, les protagonistes se sont réunis pour une première virtuelle ce vendredi soir. Lors d’un grand événement rempli de surprises, ils ont parlé des personnages, de l’intrigue et ont avancé le premier chapitre. Passez en revue tout ce que vous avez manqué!

La transmission a servi de grand aperçu pour la première de ce dimanche 18 avril et a eu la participation des stars Diego Boneta, Camila Sodi, Fernando Guallar, Pablo Cruz Guerrero, Teresa Ruiz, Martín Bello, Luz Cipriota, Macarena Achaga, César Bordón et Juanpa Zurita, en plus de Pablo Cruz Oui Carla Vargas, producteurs exécutifs.







Le rendez-vous comprenait également la présence de fans qui ont pu poser des questions à leurs idoles. Le premier à répondre a été Boneta, qui a répondu comment il s’était préparé pour le personnage: « J’ai commencé à me préparer un an avant le début de l’enregistrement de la première saison parce que je crois qu’avec Luis Miguel, la réalité dépasse vraiment la fiction dans sa vie. Il y a un peu d’imagination lors de la création de Luis Miguel que personne ne connaît. J’ai pu parler avec lui. plusieurs fois et il a partagé certaines choses qu’il m’a dites: Diego, ce n’est plus rien pour toi « .

Les producteurs ont été consultés sur les défis de la deuxième saison et ont souligné que le plus difficile était la caractérisation du personnage à différentes étapes de sa vie. « C’était tout un défi, la vérité est que je pense que le plus difficile a été la prothèse. Le pauvre Diego a dû passer quatre heures dans le fauteuil chaque jour, mais cela a été réalisé. Je pense qu’une fois de plus la série est ambitieuse et est à nouveau au premier plan « Dit Vargas.

À leur tour, Achaga et Bordón ont annoncé une surprise pour chaque épisode: chacun disposera de dix minutes supplémentaires avec des images des coulisses qui montreront l’intimité des protagonistes. Lors de la première, il y avait un aperçu qui comprenait des scènes de l’incroyable make-off de Boneta.

Guallar a également annoncé quelque chose d’inattendu pour tous les fans qui n’ont pas pu assister à l’événement en personne: il y aura une première mobile dans un bus à travers la ville de Mexico qui vous permettra de vivre l’expérience immersive d’être Luis Miguel pendant au moins un moment. L’acteur espagnol a précisé que ce sera avec toutes les mesures de santé dues à la pandémie.

Enfin, le protagoniste a publié la meilleure nouvelle possible pour les fans car le début de la deuxième saison se fera avec deux épisodes. « Pour vous remercier de votre patience, de votre dévouement et de votre amour pour ce grand projet », a exprimé l’artiste mexicain qui partagé les dix premières minutes du chapitre 1. Impressionnant!