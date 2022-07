Début septembre verra la première de Call of Duty: Modern Warfare 2 multijoueur

De nouvelles informations sur la suite Appel du devoir: Modern Warfare 2 a été révélé par le légendaire Tom Henderson.

Selon la source, les développeurs dévoileront la mise en ligne du prochain jeu de tir en septembre, environ deux semaines avant le début des tests bêta.

Henderson note que le studio a déjà observé cette tendance. Par exemple, début septembre, le développeur a présenté les fonctionnalités multijoueurs des deux précédents jeux Call of Duty, Call of Duty : Vanguard et Call of Duty : Black Ops Cold War.

Le 28 octobre, le prochain tireur devrait sortir. Try Hard Guides affirme que la fonctionnalité multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare 2 ne sera pas complètement affichée avant une heure indéterminée vers le début du mois de septembre.

Les chuchotements en ligne ont récemment commencé à se répandre et prétendent que la fonctionnalité multijoueur pourrait être entièrement révélée bientôt. Cependant, il ne semble pas que ce soit le cas puisque Activision et Infini Ward devraient garder le silence sur le titre tout au long du mois d’août.

Une autre affirmation selon laquelle Call of Duty: Modern Warfare 2 n’hébergerait pas sa version bêta multijoueur avant le 15 septembre au plus tôt a fait surface il y a quelques semaines à peine.

Jusqu’au 26 septembre, cette version bêta fonctionnera ensuite à des moments précis sur des plates-formes particulières. Si ces deux rumeurs sont vraies, Activision révélera probablement toutes les fonctionnalités multijoueurs de MW2 ainsi que les dates de test bêta dans les premiers jours de septembre.

La seule chose que nous pouvons dire avec certitude pour le moment est que Call of Duty: Modern Warfare 2 sortira le 28 octobre cet automne.

Il sera jouable sur Playstation, Xbox, et PC lors de son lancement. De plus, Henderson a déclaré qu’il n’avait rien reçu à propos d’un alpha, ce qui augmente la probabilité qu’il n’y en ait pas.

Prenez chacune de ces fuites, cependant, avec un grain de sel. Rien n’est inévitable, et la situation est encore très floue jusqu’à ce qu’Activision ou Infinity Ward donnent une date précise.