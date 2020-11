«  Début d’une nouvelle ère  »: la NASA célèbre l’arrivée à la station spatiale de la première mission 4 astronautes de SpaceX

L’avenir dont la NASA a osé rêver pendant une décennie est enfin devenu réalité.

Crew-1, première mission opérationnelle de SpaceX à la Station Station Internationale (ISS) pour la NASA, arrivé au laboratoire en orbite tard lundi soir (16 novembre), 27 heures après le lancement du Kennedy Space Center en Floride au sommet d’une fusée Falcon 9.

Environ deux heures après le Capsule Crew Dragon « Résilience » amarrés à la station, les astronautes de la NASA Victor Glover, Mike Hopkins et Shannon Walker et le japonais Soichi Noguchi ont flotté de l’embarcation privée vers l’ISS, commençant leur séjour de six mois dans le laboratoire en orbite.

Ce moment signifiait beaucoup pour la NASA, dont le programme d’équipage commercial a commencé à nourrir le développement de taxis astronautes privés en 2010. L’objectif était de remplir les chaussures de transport de l’équipage de l’agence. flotte de navette spatiale , qui a été immobilisé en 2011, laissant le vaisseau spatial russe Soyouz comme le seul trajet vers et depuis l’orbite disponible pour les astronautes.

En 2014, le programme Commercial Crew a signé des contrats de plusieurs milliards de dollars avec SpaceX et Boeing pour terminer le travail sur leurs véhicules et effectuer au moins six missions avec équipage vers et depuis la station chacune. Crew-1 est le premier de ces vols sous contrat à décoller, et ses membres d’équipage ont maintenant réussi à atteindre le laboratoire en orbite en toute sécurité.

« Cette mission était un rêve », a déclaré Kathy Lueders, chef des vols habités de la NASA, lors d’une conférence de presse mardi matin (17 novembre). « C’était un rêve pour nous de pouvoir un jour … avoir des services de transport d’équipage vers la Station spatiale internationale. Et aujourd’hui, ce rêve est devenu une réalité. »

« C’est le début d’une nouvelle ère », a ajouté Lueders.

Cette époque comprendra des missions avec équipage de Boeing, mais le géant de l’aérospatiale CST-100 Starliner capsule n’est pas encore prête à transporter des astronautes. Starliner doit d’abord effectuer un vol d’essai sans équipage vers la station, après avoir échoué à rencontrer l’ISS lors d’une tentative de décembre 2019. Ce deuxième essai devrait être lancé au début de l’année prochaine.

SpaceX a maintenant deux vols en équipage vers l’ISS à son actif. Le premier, le Mission de test Demo-2 , a transporté les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley à la station pour un séjour de deux mois l’été dernier. Le succès de Demo-2 a ouvert la voie à Crew-1 et à d’autres vols opérationnels.

« D’énormes cris aux équipes de la NASA et de SpaceX – excellent travail; de nombreuses années de dur travail », a déclaré Ven Feng, directeur adjoint du programme d’équipage commercial de la NASA, lors de la conférence de presse de mardi matin. « Et nous sommes impatients d’en faire une première mission opérationnelle très réussie, et bien d’autres à suivre. »

le Équipage-1 Les astronautes ont rejoint trois autres vaisseaux spatiaux déjà à bord de l’ISS – l’astronaute de la NASA Kate Rubins et les cosmonautes Sergey Kud-Sverchkov et Sergey Ryzhikov, ce dernier commandant la mission Expedition 64 actuelle de la station.