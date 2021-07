Début du tournage de l’émission télévisée The Last of Us de HBO

Seagate Game Drive pour PS4, 2 To, The Last of Us II Special Edition, Disque Dur Externe Portable, 2,5", USB 3.0, compatible avec PS4 et PS5 (STGD2000202)

GRANDE CAPACITÉ : Le disque Seagate Game Drive pour consoles PS4 permet de stocker plus de 50 jeux avec sa capacité de 2 To PORTABLE : Grâce à son format compact et sa simplicité d'utilisation, le disque est prêt à l'emploi en seulement quelques minutes, où que vous soyez JEUX FLUIDES : Ce disque dur externe est conçu pour compléter les consoles PS4, et offrir une expérience de jeu et des performances fluides PLUG-AND-PLAY : Le disque se branche directement sur le port USB 3.0 des PS4 toutes générations (version logicielle 4.50 ou ultérieure) GARANTIE : Bénéficiez d'une tranquillité d'esprit durable grâce à la garantie produit limitée de 3 ans incluse