Début du tournage de la saison 2 de Halo, annonce de nouveaux membres de la distribution

Saison 2 de Halo est maintenant en production. Après la première saison de l’adaptation du jeu vidéo présentée en première sur Paramount+ en mars, elle a rencontré un succès instantané, attirant une audience très élevée pour établir le record avec la première de la série la plus regardée de l’histoire de la plateforme de streaming. Dans l’ensemble, la saison 1 était la deuxième série originale la plus regardée sur Paramount +, derrière seulement la série western à succès. 1883.





Les dirigeants de Paramount+ s’attendaient à un bon résultat, car Halo avait déjà été renouvelé pour la saison 2 avant la première de la première saison. Mercredi, le spectacle est Twitter officiel a posté une image du casting sur le plateau en Islande pour leur premier jour de tournage de la saison 2. Vous pouvez voir le message ci-dessous.

Le tweet dit : « Les Spartans ont atterri en Islande ! La production de la saison 2 de #HaloTheSeries commence maintenant. »

Le casting de Halo présente Pablo Schreiber dans le rôle principal en tant que Master Chief Petty Officer John-117, alias simplement Master Chief, le protagoniste jouable du jeu vidéo original. La série met également en vedette Natascha McElhone, Jen Taylor, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Grey, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy et Danny Sapani. Tylan Bailey et Fiona O’Shaungessy deviennent des habitués de la série après avoir récidivé dans la saison 1.





Halo obtient de nouveaux membres de la distribution pour la saison 2

Pendant ce temps, par Deadline, il a également été révélé que de nouveaux membres de la distribution ont rejoint le casting de Halo pour sa deuxième saison. Joseph Morgan (Les originaux) et Cristina Rodlo (Personne ne sort vivant). Morgan incarne James Ackerson, un « formidable agent du renseignement qui a passé sa carrière à gravir les échelons du secret Office of Naval Intelligence de l’UNSC ». Talia Perez de Rodlo est « un caporal spécialisé en linguistique pour une unité de communication de l’UNSC Marine Corp et une recrue relativement nouvelle qui n’a pas encore vu de véritable combat ».

Halo la saison 2 est produite par le showrunner David Wiener, Steven Spielberg, Darryl Frank et Justin Falvey pour Amblin Television, ainsi que Kiki Wolfkill, Frank O’Connor et Bonnie Ross de 343 Industries et Otto Bathurst et Toby Leslie pour One Big Picture . Showtime produit la série en association avec Amblin TV et 343 Industries.

La première saison de Halo est en streaming sur Paramount+. La saison 2 n’a pas encore de date de diffusion.