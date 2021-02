Début de la production de la série d’action en direct The Powerpuff Girls

Le CW Il vient de renouveler sa série pour de nouvelles saisons, en tant que sixième opus de «Riverdale» parmi ses principaux projets. Aussi des productions comme ‘All American’, ‘Batwoman’, DC’S Legends of Tomorrow ‘et Walker’, ‘The Flash’, entre autres. Maintenant les médias Date limite Oui Variété ont confirmé qu’ils avaient beaucoup plus en tête pour la saison 2021-2022: a commandé le premier épisode pilote de la série live-action de « The Powerpuff Girls ».

En plus d’adapter la création de Craig McCracken En 1998, la société de production travaille sur un redémarrage de ‘Le 4400’, la série USA Network; et deux autres fictions DC: «Naomi» par Ava DuVernay et Jill Blankenship et un drame religieux sans titre par Claire Rothrock et Ryann Weir. Tous créés par des femmes, font avancer les sites.

L’idée d’un véritable programme d’action de ‘Les Powerpuff Girls’ a été annoncé fin août via Variété. Comme signalé Bombón, Bubble et Acorn seront des vingt-dix-ans désillusionnés qui ne veulent pas avoir perdu leur enfance dans la lutte contre le crimeAlors maintenant, nous les verrons comme jeunes et il se passera quelque chose qui rendra le monde à nouveau nécessaire.







Heather Regnier (Veronica Mars, Sleepy Hollow) et Diable cody (Juno, États-Unis de Tara) écrira et produira la série potentielle. Le super producteur Greg Berlanti, Sarah Schechter (Black Lightning) et David Madden (Runaway Bride) servira également de producteurs exécutifs.

La série animée a duré six saisons et 78 épisodes entre 1998 et 2005. En 2016, il a été redémarré avec un nouveau programme diffusé sur Cartoon Network. Il est prévu que le pilote est enfin approuvé par The CW et donnez ainsi un feu vert définitif pour qu’en 2022 ayons la nouvelle fiction.