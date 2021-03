Début de la campagne avec la victoire du champion du monde PV Sindhu; Saina s’est retirée du match en raison d’une blessure

La championne du monde PV Sindhu a débuté sa campagne par une victoire mercredi aux championnats de badminton de toute l’Angleterre. Alors que Saina Nehwal a dû quitter le premier match à mi-chemin en raison d’une blessure, en simple masculin, B Sai Praneeth, Lakshya Sen, HS Prannoy et Sameer Verma ont atteint le deuxième tour.

Kidambi Srikanth et Parupalli Kashyap ont subi une défaite. En double féminin, la paire d’Ashwini Ponnappa et N Sikki Reddy a également atteint le deuxième tour. En dehors de cela, dans le double masculin également, la paire de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty a également atteint le deuxième tour.

La médaillée d’argent olympique Sindhu a surclassé la 32e Sonia Chia de Malaisie 21-11, 21-11 en simple féminin. Dans le match qui a duré 38 minutes, les deux joueurs étaient à égalité 7-7 dans le premier set. Sindhu a ensuite marqué 3 points dans le tie-break pour remporter le match en sa faveur.

Dans le deuxième set, Sonia menait 10-8, mais Sindhu est revenu pour prendre une avance de 11-10.

Ensuite, les deux étaient à égalité 17-17. Mais profitant des erreurs de Sonia, Sindhu l’a emporté avec 3 points. Maintenant, Sindhu affrontera Kristoffersen, cinquième tête de série danois, au prochain tour.

Saina s’est écrasée en raison d’une blessure lors du match d’ouverture contre la septième tête de série Mia Blichfeldt, du Danemark, mercredi soir. La douleur dans son thaï droit a augmenté. Après quoi il a quitté le match au milieu.

Au même moment, Men’s Sigils World No-10 Praneeth a battu le Français Toma Jr. 21-18, 22-20 pour entrer dans le tour suivant. Alors que le HS Prannoy a battu le Malaisie Darren Liva 21-10 21-10. Sameer Verma a battu le Brésilien Yagor Coelho 21-11 21-19. Dans le même temps, Lakshya Sen a également atteint le deuxième tour en battant le numéro 18 mondial Kantaphon Wangcharoen, de Thaïlande 21-18, 21-12.

Plus tôt dans le match de double féminin, Ashwin et Sikki ont battu la Thaïlande Benyapa Amsard et Nunatakarn Amsard 21-14, 21-12. Le duo affrontera Gabriela Stoeva et Stephani Stoeva, sixième têtes de série, au tour suivant.

Dans le double masculin, le duo Satwik et Chirag, sixième tête de série, a battu le duo de Nikhar Garg, d’Angleterre et d’Anirudh Mayekar, d’Inde, 21-7 21-10 en 19 minutes dans un match unilatéral. Satwik et Chirag s’affronteront contre Kim Astrup et Anders Skarup Rasmussen du Danemark. La paire danoise a remporté le titre en battant la paire indienne à l’Open de Suisse.

Dans le simple masculin, la huitième tête de série Srikanth a perdu contre l’Irlandais Nguyen Nahat. Dans le match qui a duré une heure, le premier set a été remporté par Nahat 21-11. Après cela, Srikanth a pris le deuxième 21-15. Nahat est ensuite revenu et a remporté le match, remportant le troisième set 21–12. Le médaillé d’or du Commonwealth, Kashyap, a été vaincu par Kento Momota, du Japon.

Dans d’autres résultats, les Malaisiens Ong Yiu Sin et Tiyo Ai ont battu les Indiens MR Arjun et Dhruv Kapila 21-13, 21-12. Le duo féminin de Jakampudi Meghna et Poorvisha S Ram a également été éliminé 10-21, 15-21 face aux Danoises Alexandra Boje et Mette Poulsen.

