«  Debris  » sur NBC est une émission de science-fiction avec un énorme potentiel

L’émission de science-fiction originale de NBC « Debris » approche de sa finale de la saison 1 avec seulement trois épisodes restants et si vous ne la regardez pas déjà, vous devriez l’être.

Pour les premiers épisodes, une brève explication pré-crédit est donnée pour aider à établir un certain contexte pour l’histoire. «Il y a trois ans, des images ont été capturées d’un vaisseau spatial extraterrestre détruit se déplaçant dans notre système solaire», dit-il. « Au cours des six derniers mois, les débris de ce vaisseau spatial sont tombés sur Terre. »

Deux agents, l’un de la CIA et l’autre du renseignement britannique, travaillent ensemble et se précipitent pour chaque rapport d’un morceau de débris atterrissant sur la zone continentale des États-Unis. Le fait est que chaque morceau de débris, peu importe sa taille, crée des événements super-étranges en fonction de ses propriétés extraterrestres. Par exemple, dans un épisode, une pièce atterrit quelque part dans une petite ville d’Amérique centrale et tous ceux qui la touchent sont instantanément clonées. Dans un autre épisode, les débris provoquent un vieillissement et dans un autre, ils créent une dimension temporaire déphasée. C’est juste comme le slogan de l’émission le dit: «chaque pièce a le pouvoir de changer notre monde».

20 films de science-fiction et émissions de télévision à regarder en frénésie sur Netflix

(Il y a aussi quelques décès obligatoires légèrement macabres associés aux débris, y compris un gars qui se téléporte dans du béton solide, une femme qui tombe de 30 étages. à l’intérieur un hôtel car elle est brièvement capable de passer à travers la matière solide et quelques pauvres âmes qui ont été littéralement aspirées.)

Jusqu’à présent, les agents Finola Jones et Bryan Beneventi ont évité de devenir des imitations de Mulder et Scully (Crédit d’image: NBC)

Il se déroule bientôt dans un drame de science-fiction « X-Files » légèrement formulé, presque comme si le créateur de la série, JH Wyman, se disait: « Hé, j’ai une excellente idée ici, maintenant comment puis-je en faire Une série télévisée? » Mais c’est exactement Pourquoi vous devriez le regarder, car le principe de base est à la fois intelligent et original. Oui, il existe des fils d’intrigue banals, mais le potentiel de porter cette idée à des endroits vraiment intéressants existe plus dans cette émission que dans tout autre que nous avons vu depuis un certain temps.

Soit dit en passant, Wyman a eu d’autres idées brillantes; il était le créateur de « Presque humain « – un drame de science-fiction incroyablement imaginatif mettant en vedette Karl Urban et Michael Ealy en tant que flic humain et partenaire androïde qui a été annulé à courte vue par Fox après seulement une saison en 2014. À notre avis, l’abandon prématuré de » Almost Human « est sur à égalité avec l’annulation de « Firefly ».

« Debris » se concentre sur l’agent du MI6 Finola Jones, joué par Riann Steele et l’agent spécial Bryan Beneventi, joué par Jonathan Tucker. Il n’est pas non plus étranger à la science-fiction, Steel est apparu dans « Doctor Who » aux côtés de Matt Smith, « Ant-Man and the Wasp » et aussi « NCIS: New Orleans » aux côtés du vétéran de « Star Trek: Enterprise » Scott Bakula. Beneventi est apparu dans les saisons deux et trois de « Westworld » et a eu un certain nombre de rôles récurrents dans d’autres drames télévisés bien meilleurs, notamment « Snowfall » et « City on a Hill ».

Expliquer comment la Terre était en mesure de traverser le champ de débris pourrait être bien dans un prochain épisode. (Crédit d’image: NBC)

Avant « Debris », vous n’aviez peut-être pas entendu parler de l’un d’eux, mais ce sont tous les deux des acteurs de télévision assez lourds, Tucker en particulier, avec des performances impressionnantes dans des émissions comme « Kingdom » et « Hannibal » et oui, cette cicatrice sur son menton son réel. Il n’a jamais vraiment confirmé comment cela s’est produit et les spéculations vont d’un accident de moto qu’il a eu il y a environ 20 ans à une blessure qu’il a subie lors de la réalisation de la série Netflix « Kingdom », où il a joué un combattant MMA déchiré et dur comme du roc.

En plus de l’histoire de la récupération de morceaux individuels de débris, l’intrigue taquine des éléments d’espionnage international massif, ce qu’il y aurait bien sûr. L’acquisition de technologies extraterrestres pourrait et changerait l’équilibre des pouvoirs sur la planète. Imaginez si de gros morceaux tombaient en Afrique, ce qu’ils feraient presque certainement, ou en Amérique du Sud. Soudainement, ces nations plus pauvres et moins développées seraient en mesure de rivaliser avec d’autres superpuissances possédant une vaste masse continentale, comme les États-Unis, la Russie ou la Chine. L’ordre mondial pourrait être redéfini.

La suite de science-fiction « Independence Day: Resurgence » et même « Pacific Rim » ont abordé un peu ces sujets, mais ils ont à peine effleuré la surface, comme une pierre sautant d’un étang. Mais ce n’est pas comme « Independence Day » où le vaisseau spatial extraterrestre abattu a été distribué partout dans le monde; c’est une bataille acharnée pour des restes nettement plus petits.

Imaginez maintenant les efforts que feraient les superpuissances existantes pour récupérer autant de débris que possible et conserver leur position de pays dominant. Qu’en est-il du trading sur le marché noir? Et en fait, c’est une idée qui est abordée dans la première saison. Il y aurait presque certainement des avantages pour la technologie médicale et la médecine, mais étant donné la triste vérité de la nature humaine, le développement d’armes serait presque certainement une priorité.

La série télévisée « Debris » sur NBC se demande ce qui se passerait si quelque chose qui ne venait pas de cette Terre frappait réellement la Terre, et comment les humains réagiraient. (Crédit d’image: NBC)

Pourrions-nous en savoir plus sur le navire lui-même? Peut-être qu’un pays a amassé suffisamment de débris pour pouvoir en reconstruire une partie. De quel genre de navire s’agissait-il – de reconnaissance, un navire scientifique, un navire de guerre? Qu’est-ce qui a provoqué sa rupture? Quelle était sa taille, où d’autre les débris tombent-ils? Et bien sûr, verrons-nous une capsule d’évasion avec une forme de vie extraterrestre à l’intérieur?

Et c’est là que «Debris» pourrait vraiment se démarquer des autres émissions de télévision qui se concentrent uniquement sur «l’étrange et l’inexpliqué». La première saison a, jusqu’à présent, établi le contexte, nous a donné une base et nous a présenté les personnages principaux. Maintenant, dans la deuxième saison, augmentons le budget de production pour inclure un peu plus d’effets visuels et occasionnels international emplacement, éloignez-vous un peu de la simple concentration sur la récupération des débris et prenons du recul et regardons la situation dans son ensemble – le navire, les extraterrestres eux-mêmes, des flashbacks sur sa découverte initiale et … peut-être même la détection d’un signal de détresse envoyé avant le navire Cassé en parties. Peut-être pourrions-nous commencer à introduire d’autres équipes de récupération, elles doivent exister.

Tout cela, avec plus de développement du personnage et une meilleure compréhension de la trame de fond de ce qui motive à la fois Jones et Beneventi, ainsi que le fait d’éviter soigneusement les MacGuffins et les « boîtes mystères » inutiles et une interdiction strictement appliquée de la technobabble dénuée de sens et des « débris » pourrait évoluer vers quelque chose de vraiment agréable.

L’épisode « Supernova » (S01, E06) a présenté plusieurs rebondissements surprises et une fin très touchante et émouvante. (Crédit d’image: NBC)

Peut-être pourrions-nous avoir un aperçu de la langue extraterrestre et ressembler plutôt à Klingon ou alors Aurebesh , ça ressemble plus à quelque chose totalement extraterrestre, comme nous l’avons vu dans l’excellent film de 2016 « Arrivée « Depuis que le vaisseau spatial s’est brisé quelque part dans le système solaire, une brève exposition est pleinement justifiée pour expliquer comment la Terre est arrivée sur le chemin des débris et même quelle est la taille du champ. Peut-être que le plus gros morceau de la coque du navire est pas encore à traverser l’atmosphère. Que diriez-vous de chaque saison se déroulant six mois supplémentaires après la chute des premiers débris? Nous avons pu voir comment la nouvelle technologie s’intègre lentement dans la société humaine. Nous pourrions nous concentrer sur différents éléments qui se chevauchent de l’histoire plus large à chaque nouvelle saison et suivez de nouveaux personnages, revenant occasionnellement sur le terrain avec les agents désormais promus Jones et Beneventi.

Peut-être, dans la saison 4, une nouvelle sonde spatiale lointaine qui incorpore des éléments d’ingénierie inverse de la technologie extraterrestre est lancée et dans la finale de la saison de la saison 5, elle détecte un énorme vaisseau spatial entrant passant Pluton qui semble avoir le même type de conception que le débris récupérés.

L’accent mis par la série sur la condition humaine – et même sur la relation en développement entre Beneventi et Jones – est convaincant et certains épisodes présentent des fins étonnamment émotionnelles, mais à l’avenir, il faut penser un peu à s’éloigner de la structure épisodique hebdomadaire de la nouvelle pièce -of-de-débris / nouveau-phénomène-étrange-à-explorer, ne s’y replongeant que de temps en temps, sinon Débris volonté il suffit de se transformer en une imitation « X-Files ». Mais Wyman a montré dans le passé qu’il était plus que capable de créer un contenu convaincant, nous sommes donc optimistes.

Les deux épisodes les plus récents ont donné lieu à un passionnant en deux parties trans-dimensionnel qui a presque démêlé le tissu de l’espace-temps. (Crédit d’image: NBC)

Voici le truc, ce n’est pas une émission à gros budget pour le moment et bien sûr, elle souffre des problèmes auxquels toute production télévisuelle de réseau de science-fiction ambitieuse doit faire face, comme essayer de faire passer la Colombie-Britannique pour divers endroits totalement différents autour du États-Unis qui sont tous luxuriants, verts et trempés par la pluie (quelque chose « Projet Blue Book « a également souffert), mais l’histoire a du potentiel et elle offre des idées extrêmement originales et intéressantes.

Espérons que si l’intérêt pour la série augmente et qu’elle est renouvelée pour une deuxième saison, cela signifierait que bon nombre des idées qui ont été taquinées dans la saison 1 pourraient être développées davantage. Oh, le thème doit changer, car malgré aucun lien évident, ça sonne chemin trop similaire à l’affreux « Westworld » de HBO.

Croisons les doigts, il n’est pas annulé avant d’avoir eu la chance de se développer davantage, vous savez, comme d’autres émissions qui ont démontré un incroyable potentiel de narration d’histoires comme « Firefly », « Almost Human », « Helix » « . Carbone modifié , « » Caprica « , » Dark Matter « , » Project Blue Book « , » Space Above and Beyond « , » Stargate Universe « et ainsi de suite …

« Debris » est diffusé le lundi soir à 22 h HE / PT sur NBC. Les épisodes précédents peuvent être trouvés sur le service de streaming de NBC, paon .

Les meilleures offres Peacock TV du jour