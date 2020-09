Débris spatiaux détectés en plein jour pour la première fois à l’aide d’un puissant instrument laser

Tendance FP31 août 2020 10:03:17 IST

Une équipe de chercheurs a pu détecter pour la première fois des débris spatiaux en plein jour. La distance à l’objet a été déterminée par des scientifiques de l’Université de Berne à l’aide d’un laser géodésique.

La découverte a été faite le 24 juin 2020 à la Swiss Optical Ground Station and Geodynamics Observatory Zimmerwald. Les scientifiques ont mesuré la distance entre le sol et les débris à l’aide d’un laser satellite. La plupart des débris spatiaux en orbite se trouvent à moins de 2000 km de la surface de la Terre. À cette altitude, la quantité de débris varie considérablement en fonction de la partie de l’orbite terrestre basse que vous regardez. Les concentrations les plus élevées se situent entre 800 et 850 km, selon la NASA.

Parlant de la méthode utilisée pour localiser les débris, le professeur Thomas Schildknecht, chef de l’Observatoire de Zimmerwald et directeur adjoint de l’Institut d’astronomie de l’Université de Berne, a déclaré que l’observatoire étudiait des mesures de distance similaires depuis des années mais seulement une poignée de ” Les observatoires du monde entier ont réussi à déterminer les distances par rapport aux débris spatiaux en utilisant à ce jour des lasers spéciaux et puissants “.

Les débris spatiaux ou débris spatiaux sont «tout morceau de machinerie ou de débris laissé par les humains dans l’espace», selon le Musée d’histoire naturelle. Il peut s’agir de gros objets tels que des satellites morts ou des pièces de fusées usées ou même des déchets utilisés par des êtres humains jetés dans l’espace.

Les satellites doivent éviter tout débris existant afin d’éviter les collisions. Avec le nombre croissant de satellites lancés et l’augmentation du trafic spatial en orbite, la quantité de les déchets laissés pour compte augmentent également à un rythme rapide. Le problème est tel que l’orbite terrestre basse est devenue un “Dépotoir spatial orbital. “

Par conséquent, il est important que les organisations travaillent sur des étapes pour détecter plus efficacement les débris spatiaux. La découverte récente aidera les scientifiques à détecter les collisions avec les satellites à un stade précoce et à lancer des manœuvres d’évitement, selon un communiqué de presse de l’Université de Berne.

On pensait auparavant que la technologie laser utilisée ne fonctionnait que la nuit, a ajouté le communiqué.

L’exploit de suivre les débris à la lumière du jour n’a été possible que grâce à une caméra CMOS (semi-conducteur à oxyde métallique complémentaire) qui suivait activement les débris. Cela a été facilité par un traitement d’image en temps réel et un filtre numérique en temps réel pour détecter les photons réfléchis par l’objet pendant la journée.

