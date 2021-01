Debra Messing dit qu’elle est disponible pour jouer à Lucille Ball dans le biopic I Love Lucy

Debra Messing semble être d’accord avec J’aime lucy fans sur Nicole Kidman dépeignant Lucille Ball dans Being the Ricardos. le Volonté et grâce l’actrice dit maintenant qu’elle est «disponible» pour reprendre le rôle. Il a été annoncé la semaine dernière que Kidman jouerait le comédien emblématique dans le prochain biopic, et les réseaux sociaux ont explosé. Les fans de Ball ne veulent pas que Kidman joue dans le film d’Aaron Sorkin et veulent que Messing prenne le relais.

Oh non, je suis disponible. https://t.co/SO8eMkSkz4 – Debra Messing✍🏻 (@DebraMessing) 12 janvier 2021

Il semble que Debra Messing ne soit pas non plus dans le casting de Nicole Kidman. Un fan a demandé à Messing sur les réseaux sociaux si elle n’était pas disponible pour jouer dans Être les Ricardos, à laquelle elle a répondu: « Oh non, je suis disponible. » Messing a déjà joué Lucille Ball dans un épisode de Volonté et grâce, qui a impressionné tout le monde et a réalisé son rêve d’enfance. Messing est devenu Ball et a clairement aimé imiter l’une de ses plus grandes influences comiques sur le petit écran.

Alors que Debra Messing avait déjà joué Lucille Ball, dans une interview de 2020, elle a déclaré qu’elle ne serait pas intéressée à répéter le processus pour un autre projet. À l’époque, Debra Messing dit-elle, « ne toucherait même pas » propose de jouer la comédienne légendaire dans un film parce qu’elle est tout simplement « intouchable ». Cependant, beaucoup de choses ont changé en un an. Interrogé sur l’interview sur les réseaux sociaux, Messing a déclaré: « Ummmmmm, j’ai changé d’avis », ajoutant un emoji clignotant. L’actrice est certainement intéressée à jouer le rôle dans Aaron Sorkin Être les Ricardos, il sera donc intéressant que cette situation se transforme en une grande fantaisie.

J’aime lucy les fans ont été brutalement honnêtes sur leurs sentiments lorsqu’ils ont appris que Nicole Kidman joue dans Être les Ricardos. Un fan a déclaré: « Sérieusement. Décrochez le putain de téléphone et appelez Debra Messing dès maintenant. » Un autre fan a pris une autre voie et a noté: « Lucille Ball était tout au sujet d’expressions faciales comiques, presque élastiques. Et bien que Nicole Kidman soit multi-talentueuse et belle, elle … eh bien … ne peut pas bouger son visage. » Ce n’est que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne les réactions des fans sur les médias sociaux, dont certains ont même attaqué l’apparence et la capacité d’acteur de Kidman.

Au moment d’écrire ces lignes, Nicole Kidman jouera Lucille Ball dans Être les Ricardos aux côtés de Javier Bardem, qui jouera Desi Arnaz. J’aime lucy Les fans n’étaient pas non plus dans l’idée que Bardem assume le rôle d’Arnaz, beaucoup appelant Oscar Isaac à prendre le relais à la place. Le biopic est prêt à raconter l’histoire d’une semaine dans les coulisses de la réalisation de la sitcom emblématique, qui trouve Arnaz et Ball face à une crise qui pourrait mettre fin à leur mariage, et une autre qui pourrait mettre fin à leur carrière. Un démarrage de la production n’a pas été annoncé, et aucune date de sortie n’a été fixée. Vous pouvez vérifier Twitter officiel de Debra Messing réponse à la reprise de Nicole Kidman ci-dessus.

