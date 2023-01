Debra Jo Rupp rejoint le casting d’Agatha : Coven of Chaos

Juste avant la première de That ’90s Show, il a été révélé que Debra Jo Rupp de WandaVision reviendra dans Agatha: Coven of Chaos.

Le casting du prochain WandaVision série dérivée Agatha : Coven du Chaos a ajouté une autre star de télévision préférée des fans. La date limite rapporte que Debra Jo Ruppqui est surtout connu pour jouer Kitty Forman dans la sitcom à succès Ce spectacle des années 70vient d’intégrer le casting de Couvent du Chaos. Bien sûr, les fans se souviendront peut-être que Rupp a également joué Sharon Davis (alias Mme Hart) dans WandaVision, et on suppose qu’elle reprendra ce rôle. De retour également de WandaVision sont Kathryn Hahn en tant que sorcière titulaire aux côtés d’Emma Caulfield Ford en tant que Dottie Jones. Les autres nouveaux venus incluent Joe Locke, Aubrey Plaza, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata et Patti LuPone.

Jac Schaeffer, qui a créé WandaVision, est également de retour en tant qu’écrivain et producteur exécutif du spin-off. Schaeffer devrait également réciter au moins un épisode, alors qu’il a été rapporté que Gandja Monteiro serait également réalisatrice. La série se composerait de neuf épisodes, s’apparentant à WandaVision et She-Hulk : avocateet devrait arriver sur Disney+ fin 2023 ou début 2024.

« Le casting est tellement bon. Je commence à faire des trucs la semaine prochaine », a déclaré Emma Caulfield Ford en novembre, révélant que la production commençait plus tôt que prévu dans la série.

De ce à quoi s’attendre, a-t-elle ajouté, « Je sais un peu, mais je ne peux rien dire. Je ne peux pas vous dire à quoi vous attendre, car cela révélerait quelque chose. J’en sais peu, juste assez pour me tenir au courant. bonne zone. Je pense que tout va être vraiment amusant.





Debra Jo Rupp revient dans le rôle de Kitty Forman

Pendant ce temps, Debra Jo Rupp est de retour en tant que Kitty Forman sur Ce spectacle des années 90la toute nouvelle série qui fait suite à Ce spectacle des années 70 dans la même maison mais dans une décennie différente. Rejoindre Rupp pour la série est Kurtwood Smith, qui est de retour en tant que mari de Kitty, Red Forman. Alors que de nombreuses autres stars originales de Ce spectacle des années 70 apparaissent également, la série suivra principalement un nouveau groupe de jeunes qui traînent dans le même vieux sous-sol.

« Cela a été un cadeau. Je veux dire, voir tous les enfants revenir », a récemment déclaré Rupp dans une vidéo de BTS sur le retour à ce rôle. « C’était presque comme si le temps ne s’était pas écoulé. Nous avons comme une mini-réunion chaque semaine. C’est juste incroyable. »

En plus de son rôle dans WandaVisionRupp a également parlé de la série avec une apparition dans le Marvel Studios : assemblé épisode sur la réalisation de l’émission. Ses autres rôles récents sur le petit écran incluent Le ranch, C’est nouset L’anatomie de Grey. Elle est également apparue dans les films Juste valeur marchande et Les sociaux.

Ce spectacle des années 90 premières sur Netflix le 19 janvier 2023.