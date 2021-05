Débloquez Mass Effect 2: Legion – vous devez faire attention à cela!

Dans le Édition légendaire de Mass Effect, plus précisément dans Effet de masse 2, il y a un caractère très spécial. Legion est spécial car ce personnage est en fait un geth. Vous pouvez en savoir plus sur le geth ici.

Environ mode de vie purement technologique pour entrer dans votre équipage, vous devez être conscient de quelque chose de très spécifique. Dans cette solution, nous vous expliquons comment débloquer Legion dans « Mass Effect 2 » ou comment vous pouvez l’obtenir sur votre Normandie en tant que membre d’équipage.

Le personnage de la Légion dans Mass Effect

Et c’est ce que vous voulez vraiment, car après la sortie de « Mass Effect 2 », Legion est rapidement devenu un Le favori des fans s’avère être! Nous pouvons confirmer que Legion est en effet un personnage très excitant qui ajoutera certainement encore plus de variété à votre vie quotidienne d’équipage, car lui et son histoire sont tellement uniques. Légion porte ça après tout Connaissance de plus de 1000 programmes geth en lui-même, et en général il est un L’IA a pris viec’est pourquoi la machine apparaît finalement très nuancée.

Puisque nous apprenons déjà à connaître les geth de manière approfondie dans « Mass Effect » et que nous les avons comme ennemis ici dans la partie 1, il est de toute façon assez excitant de voir ce que serait si un geth ne nous faisait pas face hostile. Avec Legion, nous avons la possibilité de changer les espèces technologiques utilisées par le Créer des quariens appris à mieux connaître.

Comment puis-je déverrouiller Legion?

Mais tellement à l’avance: Quand il s’agit de Legion, l’étranger ne vous envoie pas comme il le fait avec les autres personnages jouables dossier. Il s’agit essentiellement d’un personnage spécial qui peut être déverrouillé via le cours normal de l’histoire.

L’accès à Legion ne sera débloqué que si vous possédez le Mission IFF terminée avoir. Si vous n’en avez pas encore entendu parler, ne vous inquiétez pas – vous devrez faire avancer un peu l’histoire principale.

Alors après toi sur le bateau de collection et avez échappé au piège discret, vous devez d’abord entrer dans un Interface pour le portail Omega 4 Trouve. Sans cette interface, vous ne pouvez pas passer par le portail, car il y a des amis du

Reaper est différent.

Légion est attaquée par des enveloppes dans « Mass Effect 2 » © BioWare

Quand tu pars, ça Épave de Reaper pour enquêter, vous allez sur cette mission sur le Légion de personnages rencontrer. Mais la rencontre ne se termine pas particulièrement positivement pour l’IA. Il est fauché par des balles et à la fin la question se pose de savoir ce que vous devez faire de la légion déchue.

Ensuite, tu le prends d’abord avec toi la Normandie. Et à ce stade, vous avez deux options:

Vous pouvez soit réactiver Legion Ode vend les restes du geth à Cerberus

Vous l’avez probablement déjà compris, mais vous êtes autorisé Ne vendez pas de Légion à Cerberus! Mais c’est plus qu’important: si vous vendez Legion, il sera bloqué pour toujours (ou au moins pendant cette partie). Vous n’avez alors aucun moyen d’obtenir le geth dans votre équipage.

Bienvenue à bord, Legion! © BioWare

Dans la salle AI du Normandy vous pouvez réactiver le geth et puis c’est enfin l’heure, Legion fera partie de votre équipage.