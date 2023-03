Débloquez la monture dans Diablo 4 : Tout sur la faveur de Donan

qui dans Diablo 4 le monde de jeu relativement ouvert de Sanctuaire voulez explorer, venez avec un monter certainement beaucoup plus rapide. Malheureusement, ceux-ci vous conviennent moyen de transport utile et les compagnons ne sont pas disponibles dès le début, à la place vous devez d’abord avoir le quête associée diplômé Vous pouvez découvrir comment procéder dans ce guide.

Diablo 4 : informations générales sur les montures

Qui est dans la première ville Kyovashad dans Pic brisé Si vous regardez bien autour de vous, vous constaterez rapidement qu’il existe de nombreux concessionnaires intéressants et d’autres points de départ à découvrir. Outre le forgeron, l’alchimiste et l’occultiste et le marchand de bibelots, il y a aussi le Grange.

Vous pouvez reconnaître l’endroit dans toutes les villes par celui qui a été choisi de manière appropriée icône de fer à cheval, que vous pouvez voir à la fois sur la carte et sur le mnimap. Cependant, si vous venez de commencer votre aventure, vous ne pourrez pas faire grand chose avec ce lieu, car il nécessite une quête spécifique pour accéder au Montures dans Diablo 4 obtenir.

As-tu La faveur de Donan Cependant, déjà terminé, vous pouvez acheter différentes montures, les obtenir en résolvant des énigmes, les trouver dans des endroits cachés et même les obtenir comme butin de monstres spéciaux. Il existe aussi des montures en récompense des batailles PvP. Il existe donc de nombreuses façons de trouver un coursier de confiance.

Les montures peuvent ensuite être adaptées à votre style personnel être encore ajusté, ce qui est également possible dans l’écurie et coûte différentes quantités d’or. Il y a plusieurs options de personnalisation et équipement pour les montures dans Diablo 4, il est possible de personnaliser les choses suivantes sur les montures :

fer à cheval : Affecte la vitesse de croisière

: Affecte la vitesse de croisière selle

armure

De plus, chaque classe du jeu de rôle et d’action a un capacité de descente exclusiveque votre personnage utilise pour infliger des dégâts aux ennemis proches et en même temps descendre de la monture. Vous pouvez donc vous annoncer dans chaque dispute en fanfare pendant que le personnage descend de sa monture et passe ainsi au combat.

magicien : Le sorcier charge vers l’avant avec une tempête de verglas, détruisant tout sur son passage

: Le sorcier charge vers l’avant avec une tempête de verglas, détruisant tout sur son passage Chasseur: Cette classe sautera dans les airs en descendant, tirant une pluie dévastatrice de flèches

(…) Cette entrée est actuellement en construction et sera mise à jour régulièrement. Merci pour votre patience.

© Blizzard Entertainment, Inc.

Diablo 4 : comment débloquer des montures

Si vous avez hâte de partir avec votre propre monture dans « Diablo 4 », vous devez être fort, car il vous faudra du temps pour la quête associée reçu. Afin de débloquer le moyen de transport vous devez notamment le Quête La faveur de Donan complète et c’est Partie de l’acte 2.

Alors qui d’autre pendant la bêta ouverte espérait un montage sera malheureusement déçu car il est en phase de test seulement acte 1 est disponible. Cela ne deviendra probablement clair qu’avec la sortie officielle de « Diablo 4 » le 06 juin 2023 changement. Dès que le moment sera venu, vous trouverez ici des instructions détaillées pour la faveur de Donan.

(…) Cette entrée est actuellement en construction et sera mise à jour régulièrement. Merci pour votre patience.