Débloquez la hache et le marteau et passez au niveau 2

La hache et le marteau sont des outils et des armes importants dans “Grounded”. Ici, vous pouvez lire comment obtenir les recettes d’artisanat pour les versions standard et comment débloquer la mise à niveau vers le niveau 2.

Pour récolter de nombreuses matières premières, vous avez besoin d’une hache et d’un marteau en “Grounded”. Vous devez construire les deux vous-même, mais vous pouvez créer les versions les plus simples en quelques minutes.

Comment obtenir la recette de la hache

Ramassez les petits cailloux, les gaules (Sprig) et les fibres végétales. Ils sont partout dans le monde du jeu et sont faciles à trouver et à choisir. Courez vers l’une des petites tentes d’analyse où vous pourrez examiner les ressources et débloquer de nouvelles recettes d’artisanat. Le jeu vous emmène dans une telle tente dès le début.

Voici comment vous fabriquez la hache

Analysez un caillou pour obtenir la recette de la hache de pierre. Analysez les fibres végétales et vous découvrirez la recette des fibres tissées dont vous avez besoin pour l’artisanat. Vous pouvez maintenant construire la hache de pierre (“Pebblet Axe”) à partir des matières premières suivantes dans le menu de fabrication:

3x brin

2x galets

1x fibre tissée (artisanat à partir de 3x fibre végétale)

Débloquer la hache niveau 2

Relativement tôt dans le jeu, vous constaterez que votre hache ne vous suffit plus. Pour certaines plantes, vous avez besoin d’un outil plus puissant au niveau 2. Vous ne pouvez pas améliorer votre hache existante, mais vous devez débloquer une nouvelle recette pour le meilleur outil.

Combattez et tuez une coccinelle (“Ladybug”). Prenez votre tête et analysez-la dans une tente d’analyse. Si vous n’avez pas de tête, tuez plus de coléoptères jusqu’à ce que l’objet tombe. L’analyse vous donne la recette d’une nouvelle hache appelée “Hache d’insecte”. Vous avez besoin d’un atelier et des ressources suivantes:

1x tête de coccinelle

3x pièce Bombardier

4x soie d’araignée





Trouvez des matériaux pour la hache d’insecte

Vous avez déjà la tête de la coccinelle. L’obtention des autres pièces n’est pas sans danger: les coléoptères bombardiers, dont vous avez besoin de pièces, sont rares et vous bombardent d’acide. Vous pouvez les reconnaître à leur croupe verdâtre chatoyante.

Vaincre les coléoptères Pour vaincre les coccinelles et les coléoptères bombardiers, vous pouvez utiliser l’intelligence artificielle moyennement bonne de “Grounded”. Par exemple, tenez-vous sur une pierre sur laquelle le scarabée ne peut pas vous atteindre et battez-le à partir de là. Sinon, demandez à d’autres joueurs de vous aider.

Vous récoltez la soie d’araignée (“Spiderilk”) des toiles d’araignée. Ce n’est pas dangereux en soi, mais si vous êtes pris sur le net, ce sera plus que critique. Alors: calmez-vous, récoltez quatre unités de soie et partez!

Voici comment vous fabriquez le marteau

Une fois que vous avez construit la hache, rien ne vous empêche de fabriquer votre premier marteau (“Pebblet Hammer”). Vous le construisez dans le menu de fabrication à partir des ressources suivantes:

3x brin

4x galets

1x fibre tissée (artisanat à partir de 3x fibre végétale)

Débloquer le marteau niveau 2

Pour briser des pierres plus grosses et des touffes de sève d’arbre, vous avez besoin d’un marteau de niveau 2. Vous ne pouvez pas améliorer votre marteau existant, vous devez débloquer une nouvelle recette.

Tuez un scarabée bombardier. Rassemblez ses pièces, puis vous débloquez automatiquement la recette du marteau plus fort (“Insect Hammer”). Vous avez besoin d’un atelier et des ressources suivantes pour créer:

4x partie de punaise

4x cuir de baies

1x glande bouillante

Trouvez des matériaux pour le marteau à insectes

Vous avez déjà la glande (“Boiling Gland”) de votre scarabée bombardier, vous obtenez les autres parties comme ceci:

Les punaises sont des insectes que vous trouvez, par exemple, dans le sud-ouest du monde du jeu au grand râteau. Battez-les et prenez leurs parts. Pour obtenir la ressource appelée “Berry Leather”, ramassez les baies de l’arbre de la maison au sud du monde du jeu. Hachez une baie avec votre hache, portez la partie ébréchée jusqu’à la tente d’analyse et vous obtiendrez la recette du «cuir de baie». Vous fabriquez une unité du matériau à partir de trois morceaux de baies (“Berry Chunks”).





