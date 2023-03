Débloquer de nouveaux costumes pour Leon et Ashley, comment faire ? – Remake de Resident Evil 4

Le remake de Resident Evil 4 cache d’innombrables secrets. Il ya plus de 29 armes utilisablesd’innombrables trésorsvraiment délicat missions annexes et bien plus encore à découvrir.

Et ce n’est pas tout. Même après la fin du jeu, il y a encore quelque chose de nouveau ici et là et une ou deux surprises pour nous.

Dans ce guide, nous couvrirons les plus connus costumes, que nous pouvons toujours changer dans un Resident Evil. Mais comment ça se passe dans Resident Evil 4 Remake ? Y a-t-il des costumes alternatifs ici ?

Si vous avez besoin de plus d’aide, veuillez jeter un coup d’œil notre solution complète. Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur le jeu.

Débloquez de nouveaux costumes dans Resident Evil 4 Remake

Puis-je débloquer de nouveaux costumes ? Oui, comme dans chaque Resident Evil il y en a dans le remake de « Resident Evil 4 » divers déguisementsque vous pouvez débloquer. Et comme d’habitude, cela est soumis à une certaine condition.

Les costumes peuvent être débloqués au fur et à mesure que nous jouons dans le jeu. A la fin d’une course il y en a de nouveaux costumes et autres accessoirespour personnaliser votre tenue. Cependant, les tenues que vous pouvez débloquer de cette manière sont limitées.

Une fois que vous avez terminé le jeu avec succès, vous pouvez accéder aux bonus boutique bonus visite. Ici vous pouvez acheter les tenues Points d’achèvement (AP) ouvrir. Les tenues suivantes sont disponibles :

Léon : veste pour 1000 AP – histoire principale dans le mode Débutant conclure.

pour 1000 AP – histoire principale dans le mode conclure. Léon : T-shirt pour 1000 AP – histoire principale dans le mode Débutant conclure.

pour 1000 AP – histoire principale dans le mode conclure. Léon : Rayures fines pour 2000 AP – histoire principale dans le mode défaut conclure.

pour 2000 AP – histoire principale dans le mode conclure. Ashley : Veste pour 1000 AP – histoire principale dans le mode Débutant conclure.

pour 1000 AP – histoire principale dans le mode conclure. Ashley : Sans veste pour 1000 AP – histoire principale dans le mode Débutant conclure.

pour 1000 AP – histoire principale dans le mode conclure. Tenue Ashley 3 pour 2000 AP – histoire principale dans le mode Vétéran de rang A conclure.

En plus de cela, il y en a certains pour chaque personnage accessoires. Ceux-ci inclus des lunettes de soleil, masques faciaux (comme un masque de crâne) ou même casquettes (comme un chapeau d’aviateur). Ces tenues partielles sont également liées à une condition et à un coût spécifiques entre 1000 et 2000AP.

Vous pouvez débloquer plusieurs costumes. © Capcom/45secondes.fr

Puis-je acheter des déguisements ?

Oui, dans « Resident Evil 4 Remake », il n’y a pas seulement les costumes réguliers mais aussi ceux que vous ne pouvez acheter qu’en option. Dans le PlayStation Store, par exemple, vous pouvez trouver un pack complémentairequi propose tous les objets optionnels du jeu pour 19,99 €.

Parmi eux se trouvent plusieurs costumes, deux pour Leon et deux pour Ashley, qui coûtent généralement environ quatre euros chacun.

occasionnel costume pour Léon et Ashley – 3,99 €

pour Léon et Ashley – 3,99 € romantique costume pour Léon et Ashley – 3,99 €

Il existe également deux DLC qui n’ont qu’un nouveau skin prêt pour Leon. Ce sont les tenues suivantes :

déguisement de héros pour Léon – 2,99 €

pour Léon – 2,99 € Déguisement de méchant pour Léon – 2,99 €

Il faut dire que dans ce paquet chacun filtre d’écran qui permet de personnaliser l’apparence du jeu (style rétro et anti-héros). De plus, vous pouvez en avoir un de plus lunettes de soleil sportives pour Léon via DLC (0,99 €). Mais comme je l’ai dit, tous ces éléments ainsi que d’autres sont directement inclus dans le package DLC.

Le pack DLC Resident Evil 4 Remake comprend plusieurs costumes. © Capcom/45secondes.fr

Comment puis-je changer de vêtements?

Vous pouvez changer de vêtements si vous vous présentez pendant le jeu Casser les presses et le cavalier Suppléments visites. Ici vous pouvez Leons et Ashleys accessoires échanger en direct.

Cela ne s’applique cependant pas aux tenues de Leon et Ashley. Le Les costumes ne peuvent être trouvés que dans le menu principal changement. Pour cela, nous devons quitter le jeu en cours, aller dans le menu principal et sur histoire principale aller. Ensuite, nous trouvons le cavalier ici Supplémentsavant de commencer enfin le jeu avec la tenue choisie.

Au fait, il y a aussi le réglage ici Tenue standard. Cela signifie que les personnages changeront automatiquement de costume à un moment donné, comme ils le feraient dans une histoire normale.

Considérez que ces ajustements sont purs de nature cosmétique sont. Ils n’ont aucun effet sur le jeu.