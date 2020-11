Debbie Allen dit que la saison 17 de Grey’s Anatomy était «  supposée  » être la dernière

Chaque année, L’anatomie de Grey les fans se demandent quand la série Shondaland prendra fin. Le drame médical ABC est diffusé depuis 2005. Donc, compte tenu de sa longue durée de 15 ans, il ne serait pas trop surprenant que le réseau l’appelle. Puis récemment, Debbie Allen (Catherine Fox) a révélé L’anatomie de Grey La saison 17 devait être la dernière. Mais maintenant, il semble que le producteur exécutif, le réalisateur et l’acteur pensent que la série a plus d’histoires à raconter.

Debbie Allen discute de la fin de « Grey’s Anatomy »

En novembre 2020, Allen s’est entretenu avec Andy Cohen sur SiriusXM Radio Andy montrer. le la célébrité On a demandé à l’étoile combien de temps elle pensait L’anatomie de Grey durera. Et alors qu’elle pensait auparavant que l’émission se terminerait cette année, Allen a laissé entendre que la série Shondaland pourrait continuer.

« Ce spectacle est tellement bon », a déclaré Allen, notant L’anatomie de Grey a récemment remporté le People’s Choice Award du meilleur spectacle et Ellen Pompeo (Meredith Gray) a remporté le prix de la meilleure actrice. «Ce spectacle est meilleur cette année que jamais. Et c’était censé être notre dernière année. Mais je ne suis pas sur. Je pense que cela pourrait continuer.

Bien sûr, les allers-retours peuvent ne pas être aussi surprenants. Lors d’une conversation avec Access en novembre, Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca) a laissé entendre L’anatomie de Grey La saison 17 «ressemble à la dernière saison». Cela dit, l’acteur a admis qu’il ne savait pas quand la série se terminerait. Il a également partagé que le sujet a été soulevé à plusieurs reprises dans le passé. Mais finalement, la décision incombe à Pompeo, à la créatrice Shonda Rhimes et à la showrunner Krista Vernoff.

«Je ne sais vraiment pas», a déclaré Gianniotti à propos de la fin de L’anatomie de Grey. «Nous l’avons dit tant de fois, que ce sera la dernière saison. Et Ellen est comme: ‘Non, en fait, nous en ferons un ou deux autres. Cela dépend donc vraiment de Krista, Shonda Rhimes et Ellen. … Ils sont tous ensemble là-dessus.

Il a ajouté plus tard: «J’espère que cela continuera pour plus. Mais je pense que c’est une saison vraiment spéciale. Et si ça se termine cette saison, je pense que ce sera très satisfaisant pour les fans.

Ellen Pompeo taquine la dernière saison de Grey’s Anatomy

Ellen Pompeo comme Meredith Gray, Debbie Allen comme Catherine Fox et Greg Germann comme Tom Koracick dans «Grey’s Anatomy» | Eric McCandless via Getty Images

En janvier 2020, Deadline s’est entretenu avec le président d’ABC Entertainment, Karey Burke, de l’avenir de L’anatomie de Grey, et il semble que le réseau souhaite que l’émission dure au-delà de la saison 17. Mais même ainsi, Burke a confirmé que la décision appartenait à Pompeo.

«J’espère que non», a déclaré Burke lorsqu’on lui a demandé si l’émission se terminerait après la saison en cours. « L’anatomie de Grey vivra aussi longtemps qu’Ellen voudra jouer Meredith Gray.

Puis en novembre 2020, Pompeo a parlé à Variety et a rappelé aux fans que son contrat se terminait après L’anatomie de Grey Saison 17. Elle n’est donc pas contractuellement obligée de revenir.

« Nous ne savons pas encore quand le spectacle se termine vraiment », a déclaré Pompeo. «Mais la vérité est que cette année pourrait l’être. … Je veux dire, c’est la dernière année de mon contrat en ce moment. Je ne sais pas si c’est la dernière année? Mais cela pourrait très bien l’être.

N’importe quand L’anatomie de Grey se termine avec sa dernière saison, ce fut certainement une course extraordinaire. Mais pour l’instant, les téléspectateurs peuvent s’asseoir et profiter de la saison 17, que Pompeo appelle la «meilleure» à ce jour.

«Je suis vraiment, vraiment, vraiment excité par cette saison», a déclaré Pompeo à Variety. «Ce sera probablement l’une de nos meilleures saisons. Et je sais que cela semble fou à dire. Mais c’est vraiment vrai.

