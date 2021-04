Débat dans les réseaux: Tom Holland est un bon Peter Parker?

Depuis son apparition dans Captain America: guerre civile (2016) portant le costume de l’homme-araignée, Tom Holland est devenu l’un des acteurs préférés des fans de l’univers cinématographique Marvel. Quand il l’a présenté pour la première fois à l’écran, l’acteur n’avait que 19 ans, nous trouvons donc une jeune version de Peter Parker, même si très différent de Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Chacun des trois types de super-héros que nous avons vus ces dernières décennies avec la trilogie Sam Raimi et les deux films de Marc Webb, Ils avaient des motivations différentes et n’ont pas vécu exactement la même chose, donc le comportement de chacun d’eux ne pouvait en aucun cas être assimilé. Cependant, un groupe de fans a évoqué une caractéristique du jeune homme dans la bande dessinée qui n’a pas encore été vue en Hollande.

Utilisateurs du réseau social Twitter, Dark Seti et Dani Parker, a attiré l’attention des fans en notant que Tom’s Peter Parker est le seul à ne pas montrer sa facette de photographe et cela a déclenché un débat à quel point il joue, pas seulement lui, mais à cause des décisions de Marvel Studios et des réalisateurs. En général, les commentaires ont souligné une version immature du jeune homme qui n’a ni soucis ni responsabilités financières.

D’autres ont souligné que le problème n’est pas Holland lui-même, mais comment son personnage est élevé, depuis son Oncle Ben, qui marque un avant et un après dans la vie de Parker après sa mort, l’amenant à se comporter d’une manière plus adulte. Cependant, une autre partie est convaincue que la société de production lui donnera un autre regard dans le troisième film et cessera d’être un lycéen, afin de ressembler davantage à Maguire et Garfield.

Il est clair qu’ici ce qui compte à la fin, c’est le script et la façon dont le personnage se développe dans l’intrigue, et cela ne signifie pas qu’il est bien ou mal adapté. Ce n’est pas la même chose de devoir aller se battre à la recherche d’argent avec un costume créé par Peter lui-même, que de rejoindre un groupe de Avengers avec des vêtements intelligents et modernes pour d’autres raisons.. Nous sommes actuellement à l’ère de Tom Holland avec son histoire et Nous le reverrons dans Spider-Man 3, qui sortira en salles le 17 décembre 2021..