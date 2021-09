Déballage et premières impressions du MSI GF63 Thin 10UC : regardez pendant que nous déballons et testons un nouvel ordinateur portable de jeu puissant qui ne fera pas sauter la banque

24 sept. 2021 17:50:40 IST

Le MSI GF63 Thin est un ordinateur portable de jeu, mais contrairement à la plupart des autres appareils de son acabit, il est mince, léger et ne fait pas beaucoup de bruit. De plus, comme il contient un processeur Intel Core i7-10750H, un processeur graphique Nvidia RTX 3050, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage NVMe, cet appareil a autant de potentiel qu’une machine de créateur de contenu qu’un joueur.

L’ordinateur portable est fini en aluminium brossé, sur le couvercle et à l’intérieur, et il a un châssis en métal. Les côtés gauche et droit sont recouverts de ports, notamment USB-A, USB-C, Ethernet et deux prises audio, sans parler d’un port HDMI pleine taille à l’arrière.

Si vous louchez à travers la grille inférieure, vous apercevrez la solution de caloduc en cuivre et de ventilateur de refroidissement appelée CoolerBoost que MSI utilise pour garder ce châssis mince – il fait à peine 20 mm d’épaisseur – frais et les composants fonctionnant à pleine inclinaison sans étranglement.

Cette variante RTX 3050 est idéale pour les joueurs car elle prend en charge des fonctionnalités telles que RTX et DLSS, où la première permet un éclairage réaliste et la seconde est un upscaler AI qui améliore considérablement les fréquences d’images, ainsi que Nvidia Reflex, un outil qui réduit le décalage d’entrée . Les créateurs de contenu et les streamers bénéficient de la prise en charge de NvEnc pour les flux en direct codés par matériel, et des fonctionnalités CUDA et RTX pour le rendu 3D et d’autres charges de travail. Si vous êtes un codeur, il y a ce processeur rapide à 6 cœurs pour vous aider.

Ensuite, il y a ce panneau de 15 pouces, qui fonctionne à une fréquence de 144 Hz conviviale pour les joueurs, vous garantissant de rester compétitif, peu importe ce que vous jouez. Dans un appareil vendu au détail sous un lakh, ce sont des fonctionnalités qui tuent.

Enfin, la boîte contient un support pour un SSD ou un disque dur de 2,5 pouces, ce qui signifie que vous pouvez mettre à niveau les composants internes vous-même, si vous manquez d’espace. Une grande victoire pour tout le monde.

Il s’agit d’un package puissant à un prix raisonnable et qui vaut la peine d’être vérifié, peu importe ce que vous faites.

Le prix de la variante i7 est fixé à Rs 95 990, tandis que la variante i5 peut être achetée pour Rs 83 990. Des variantes GTX 1650 sont également disponibles. Des rabais allant jusqu’à 35% seront disponibles pendant la saison des fêtes.

Cet article a été créé par l’équipe studio18 pour le compte de MSI

