Déballage du RAZER Naga Pro, souris de jeu pour FPS et MOBA

Nous vous montrons le déballage rapide de la souris RAZER Naga Pro, une souris de jeu pour les jeux vidéo FPS, Battle Royale et MOBA.

Nous avons une nouvelle souris de jeu sur le Web et tout cela grâce à RAZER. Le Naga Pro est entre nos mains, nous avons pu le tester et aujourd’hui nous vous apportons le déballage que nous avons mis en ligne sur notre chaîne YouTube.

Cette souris de jeu est conçue pour les jeux vidéo MOBA, FPS et Battle Royale comme Fortnite. Il peut être beaucoup personnalisé, et le RAZER Naga Pro offre la possibilité de mettre jusqu’à trois types de boutons sur le côté en fonction du jeu que l’on souhaite lui donner. Mais bien sûr, non seulement les choses s’arrêtent là, car de nombreuses autres fonctions peuvent également être attribuées aux boutons et le Naga Pro peut être utilisé dans d’autres programmes.

Comme c’est le cas avec de nombreux périphériques RAZER, les lumières peuvent également être personnalisées. Nous avons la lumière sur le logo RAZER et la molette de la souris. Mais pour changer la couleur, l’intensité et d’autres choses, nous devrons télécharger un programme Razer sur notre PC. La souris gaming Razer Naga Pro est disponible dans les magasins Razer pour 170 €. Il est sans fil et vous aurez bientôt l’analyse sur ce site.