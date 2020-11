Débâcle de la précommande PS5: les pré-commandes sont vraiment en colère!

Nous sommes le 19 novembre 2020 et donc le jour du lancement officiel de la PS5 en Europe. Cependant, si vous regardez autour de Facebook, Twitter, Reddit et Cie, l’ambiance générale est plutôt négative avec une grande partie des joueurs, après tout, tout le monde n’a pas reçu une PS5 depuis longtemps. Surtout de nombreux pré-commandes qui ont pu sécuriser une PS5 en un éclair en septembre ou octobre (1ère ou 2ème vague) ont désormais une raison d’être vraiment en colère.

Mauvaise communication et quota faible

La raison en est que manque de communication de la part de nombreux détaillants en lignec’est tout sauf convivial. De nombreux joueurs ont leur console directement ou quelques jours après le processus de commande entièrement payé ou au moins un Acompte effectué, alors que jusqu’à présent, ni la console ni aucune information concernant le statut d’expédition n’a été communiquée. Dans notre service éditorial également, un éditeur a commandé sa PS5 via MediaMarkt, tandis qu’un autre a commandé via Saturn. L’argent a été transféré en totalité à la fin du mois de septembre ou au début du mois d’octobre et peu de temps après, le processus de paiement a été confirmé.

Les dernières informations concernant la commande sont finalement arrivées le 6 novembre, il y a 13 jours, sous la forme d’un e-mail de MediaMarkt et Saturn indiquant que la livraison était due au très forte demande ne peut être garantie à compter de la date de publication le 19 novembre 2020. À ce jour, il n’y a eu aucune autre notification, sans parler d’une confirmation d’expédition. Donc, quand les consoles seront livrées est complètement incertain.

Quelques tweets en dessous de ces lignes montrent combien de pré-commandes sont actuellement en colère contre la communication des détaillants en ligne.

C’est la première fois que j’en commande un pour la sortie # PS5 avant, payez-le directement, prenez des vacances supplémentaires le jour de la sortie, attendez-le avec impatience comme schnitzel et ensuite ce sera # marché des médias Trop incapable de me dire qu’aujourd’hui je vais apparemment rentrer chez moi les mains vides. Excellent service client .. 😡😢 – Douleur (@xPainee) 19 novembre 2020

Dis ça @mediamarkt_de qui doit être livré, ils ne l’ont tout simplement pas sur la chaîne. Et il n’y a aucune chance de retour sur l’état de la console, qui est payée depuis septembre. – Stefan Heck (@ Lagers4life) 19 novembre 2020

Hey @SaturnDE, À quoi ça ressemble? Puis-je encore célébrer aujourd’hui ou combien de temps dois-je attendre? – Robert McKenzie (@Den_Kenzie_Doch) 19 novembre 2020

Un lancement désastreux de la PS5 du point de vue du client

Au moins aussi ennuyeux la communication des grandes boutiques en ligne le jour de la sortie d’aujourd’hui de la PS5. Il y a quelques jours, des détaillants tels qu’Amazon et Otto ont annoncé qu’un nouveau contingent serait disponible le 19 novembre 2020, une heure exacte n’a pas été mentionné. Pendant que vous êtes à GameStop à minuit Les consoles PS5 ont été proposées et vendues (épuisées après quelques minutes), la troisième vague a commencé avec Euronics, Expert and Co. pages complètement débordéescomme nous l’avons vu sur les deux vagues précédentes.

Chez Otto, les acheteurs potentiels n’ont même pas remarqué que la PS5 était à nouveau disponible. Ce n’est que sur Twitter qu’un utilisateur a soudainement dit que le Contingent déjà en rupture de stock être. Chez MediaMarkt, cependant, selon une porte-parole de la société, ils aimeraient d’abord se concentrer sur l’expédition des consoles pré-commandées (quand c’est le cas). Ce n’est que chez Amazon que la ruée semble imminenteQuand ce sera n’a pas encore été communiqué.

Comment sont vos expériences actuelles? N’hésitez pas à nous écrire dans les commentaires ci-dessous.

