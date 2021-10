Deathverse est un jeu multijoueur PS5 et PS4 inspiré de Let It Die

Abonnez-vous à Push Square sur

Vous vous souvenez du jeu gratuit au succès alarmant de la PlayStation 4, Let It Die ? Eh bien, il reçoit un successeur PS5 et PS4, un bagarreur multijoueur du nom de Deathverse: Let It Die. Ceci est présenté comme un jeu « d’action de survie multijoueur », où vous participez à une émission de télé-réalité qui a pris le monde d’assaut.

Comme expliqué sur le blog PS : « Ce jeu se déroule dans le monde après les événements de Let It Die, où les joueurs se battent pour la célébrité dans l’émission de télé-réalité Death Jamboree. Le spectacle se déroule dans un monde virtuel connu sous le nom de Deathverse, qui a été créé par le groupe Yotsuyama comme destination finale pour l’âme des gens.

Vous vous affronterez dans les Death Jamborees, armés de «Wilsons», qui sont en fait des armes pouvant se transformer en boucliers et autres objets utiles au combat. Il y a beaucoup plus d’informations sur le blog PS, mais vous devriez avoir un aperçu général du gameplay à partir de la bande-annonce intégrée ci-dessus. Des réflexions à ce sujet ? Notre impression immédiate était que les environnements semblent un peu fades.