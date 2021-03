Deathstroke de Joe Manganiello était censé revenir dans Suicide Squad 2

Bien que Ben Affleck soit à nouveau vu enfiler la cape et le capuchon dans Zack Snyder’s Ligue de justice, la possibilité que son Batman affronte Deathstroke de Joe Manganiello comme initialement prévu en Le Batman film, est plutôt sombre. Mais la vraie nouvelle est que, non seulement Joe Manganiello Coup mortel non inclus dans la version révisée de Matt Reeves Le Batman scénario, et son film solo a été abandonné, mais il était également censé faire partie de l’annulation Suicide Squad 2 ainsi que.

Comme nous le savons déjà, c’est Ben Affleck qui était initialement à bord en tant que scénariste, réalisateur et star du prochain DCEU. Le Batman. Quand il était impliqué, Deathstroke de Manganiello était également dans le film. Mais lorsque Warner Bros a décidé de modifier la configuration du DCEU, Affleck a été éliminé, tout comme Deathstroke lorsque Reeves a été chargé de diriger le film à la place. Et avec la sortie de Ben Affleck, le film solo basé sur Deathstroke était également mort à son arrivée.

« Lorsque la poussière s’est dissipée, il n’était pas considéré comme une priorité de faire un film de 40 millions de dollars sur une histoire d’origine de méchant dans lequel vous montrez la trame de fond », Joe Manganiello expliqué. Mais Le Batman et le Deathstroke mstandalone annulé ne sont pas les seuls films dans lesquels l’acteur n’a pas pu jouer. La suite de Suicide Squad de David Ayer en 2016 allait marquer la deuxième apparition du personnage dans le DCEU.

« Il y avait quatre ou cinq versions différentes de Suicide Squad 2 pour lesquelles j’ai été mis en attente, pour des dates, en attendant qu’un acteur se libère et nous allions partir. »

Après que Reeves soit venu à la barre Le Batman et Robert Pattinson a remplacé Ben Affleck en tant que Caped Crusader, la suite de Suicide Squad a également été abandonné et un prochain redémarrage du film était prévu avec James Gunn, qui n’incluait pas le personnage de Deathstroke.

Mais maintenant, son personnage revient sur grand écran avec Zack Snyder Ligue de justice qui a inclus Deathstroke via de nouvelles séquences tout comme il l’a fait avec Joker de Jared Leto, permettant à Manganiello de réaliser certaines de ses nombreuses idées sur Deathstroke.

«À la fin du film, je l’ai toujours imaginé se raser la tête dans une sorte de mission suicide guerrière et limite:« Ça y est, je vais mourir comme un guerrier ». J’ai expliqué cela à Zack, et il a dit: « Super, faisons-le » « , at-il partagé. L’année dernière, Manganiello avait partagé à quel point il était déçu après l’annulation de chaque projet censé inclure Deathstroke. Ainsi, quand Zack Snyder l’a appelé avec l’offre de jouer dans le Ligue de justice reshoots, il était plus qu’excité de jouer à nouveau le personnage.

« Il y a eu tellement de déceptions au cours des quatre dernières années. Il y en a probablement eu sept Coup mortel projets qui ont tous été annulés. Donc, lorsque vous continuez à recevoir cet appel téléphonique encore et encore, vous devez le laisser aller pour votre propre raison. Donc, recevoir cet appel de Zack pour remettre le costume, c’était amusant.

C’était bizarre, car c’était quatre ans plus tard. Quatre ans plus tard. Mais j’avais eu beaucoup de pensées après tous ces faux départs sur le personnage et ce que je voulais faire avec le personnage. Alors, quand Zack m’a appelé, j’ai pu vraiment mettre ma puanteur sur lui de différentes manières qui étaient très satisfaisantes », avait-il partagé. La nouvelle nous parvient via le podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz.

Sujets: Deathstroke, Suicide Squad 2