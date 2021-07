Death’s Door Review – Un Dungeon Crawler plein de délicieux secrets

En tant que fan de Titan Souls, Death’s Door a été un premier jour pour moi, et cela en valait la peine. Développé par Acid Nerve et publié par Dévoluteur numérique, c’est un autre jeu à ajouter à la liste impressionnante de titres indépendants qui ont frappé le marché en 2021.

Bien que le jeu ne devrait durer qu’environ 10 heures, je peux voir que c’est un jeu pour les finalistes. Vous pourriez consacrer beaucoup plus de temps au jeu à résoudre les différentes énigmes et à accéder à toutes les zones secrètes. Le jeu équilibre sa complexité (il n’y a pas de carte… pas de carte) avec beaucoup d’humour et de secrets.

La porte de la mort s’ouvre et le jeu est maintenant disponible ! Nous sommes très impatients que notre petit oiseau quitte enfin le nid !https://t.co/TdXpbtdeASpic.twitter.com/ESRgtMnY97 – ACIDNERVE / PORTE DE LA MORT (@acidnerve) 20 juillet 2021

Tout d’abord, le jeu est magnifique. C’est un grand style d’art qui est à la fois sombre et déprimant et coloré et bizarre. Il y a des conceptions de personnages étranges, chaque boss s’est senti complètement unique jusqu’à présent et l’histoire se développe d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas.

Le gameplay est fluide, pour la plupart. Les premiers rapports ont révélé que jouer avec une manette est littéralement impossible sur PC (que vous ayez acheté ou non sur Vapeur ou GOG ou toute autre plate-forme) et il existe également des problèmes de fréquence d’images saccadée et de performances générales.

Mais en termes de viande et d’os du jeu, le combat est addictif. Travailler vers votre prochaine mise à niveau ou arme ressemble à un énorme pas en avant dans la façon dont le jeu est joué. Ce n’est pas seulement « voici une autre arme, amusez-vous avec », les armes ou les capacités que vous utilisez peuvent en fait avoir un impact sur la façon dont vous naviguez dans chaque donjon.

Vous pourriez, comme je l’ai fait, même vous aventurer dans des zones que vous avez déjà explorées pour voir si le nouvel équipement peut y être utilisé. Spoiler : c’est possible.

Le combat est un peu impitoyable au début car vous ne pouvez encaisser que quatre coups avant de mourir. Une fois que vous avez maîtrisé ces combos et pratiqué un peu avec chaque arme, cela devient en fait très satisfaisant. Équilibrer vos soins et les conserver pour les moments cruciaux ajoute juste un peu plus de stratégie au jeu.

Ce qui ressort vraiment de Death’s Door, c’est son récit et ses personnages. Qu’il s’agisse du charmant Pothead, des misérables corbeaux qui récoltent des âmes ou même des minuties de divers ennemis que vous combattez, c’est un jeu qui est fier de faire quelque chose d’un peu différent.

Pour le prix de 20 dollars, je dois le recommander. C’est un 5/5 de ma part.