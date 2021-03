Deathloop sur PS5 obtient une superbe couverture de l’informateur de jeu

Les jeux vidéo sont officiellement fou: dans une semaine où Microsoft a confirmé son acquisition de Bethesda, la prochaine Deathloop exclusive à la console Arkane Studios est la couverture de Game Informer. Le titre – qui arrivera en premier sur la PlayStation 5 plus tard cette année – est présenté comme un jeu de tir à la première personne «sur une société secrète qui invente une boucle temporelle éternelle». Votre tâche est d’éliminer huit chefs louches afin de mettre un terme au jour de la marmotte.

«Pour la couverture de ce mois-ci, nous nous penchons sur la création de Deathloop. Nous avons passé plusieurs heures avec les concepteurs et les artistes à travailler sur le jeu et nous sommes repartis avec une meilleure compréhension des crochets de gameplay de Deathloop », explique le texte de présentation du magazine. «Sur 14 pages, nous décomposons en détail notre démo exclusive, mettons en évidence de nombreux pouvoirs phénoménaux de Colt et expliquons certaines des nombreuses approches que les joueurs peuvent adopter dans les environnements ouverts de Deathloop.»

Bien sûr, le point culminant ici, si nous sommes vraiment honnêtes, est l’œuvre d’art exceptionnelle; l’esthétique de la bande dessinée rétro en fait l’une des couvertures les plus élégantes que nous ayons vues depuis longtemps. Vous pouvez en savoir plus sur le problème lui-même ici.