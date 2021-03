« Deathloop » restera une exclusivité PS5, confirme Bethesda

Le prochain « Deathloop » de Studios Arkane restera exclusif à PS5 malgré l’acquisition de Bethesda de la part de Microsoft.

Microsoft a annoncé l’année dernière avoir acquis ZeniMax Media pour 7,5 milliards de dollars, la société mère de Bethesda Softworks et d’autres studios. L’accord signifie maintenant que la Xbox aura des propriétés intellectuelles comme la série « The Elder Scrolls », « Fallout », « DOOM », « Wolfenstein » et « Dishonored ».

Bien que les prochains titres PS5 comme « Deathloop » et « Ghostwire: Tokyo » appartiennent désormais à la Xbox, Xbox a confirmé qu’elle respecterait les accords d’exclusivité chronométrés.

Une déclaration d’un porte-parole de Bethesda apparaissant dans le dernier numéro du magazine Game Informer confirme ces plans, car il a été réitéré que le jeu de tir à la première personne restera exclusif à PS5.

« L’acquisition n’a pas affecté le développement quotidien de Deathloop, que nous développons exclusivement pour PlayStation 5 sur console et également sur PC. »

« Deathloop » est prévu de se lancer dans PS5 et PC le 21 mai 2021 après avoir été initialement retardé depuis sa date de sortie d’origine.