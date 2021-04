Deathloop prend quelques mois de plus pour terminer le polissage

Les nouvelles des parents de Dishonored mendieront. Deathloop est retardé de quelques mois pour que la qualité ne souffre pas.

Les gars d’Arkane Studios ont annoncé de mauvaises nouvelles pour les fans, et c’est qu’ils ont révélé dans les réseaux que Deathloop est retardé et sortira le 14 septembre. Un retard de plusieurs mois par rapport à la date annoncée en mai qu’il avait initialement jusqu’à présent.

Nous allons utiliser ce temps supplémentaire pour atteindre notre objectif. L’étude l’a transmis avec une déclaration publiée dans réseaux sociaux dans lequel ils expliquent cette décision difficile. Ils assurent qu’ils s’engagent à «maintenir la qualité et préserver les ambitions de Deathloop tout en assurant la santé et la sécurité de l’équipe de développement.

N’oubliez pas qu’ils sont les auteurs de jeux comme Prey et Dishonored. «Nous allons utiliser ce temps supplémentaire pour atteindre notre objectif: créer un jeu amusant et élégant qui est une expérience de jeu qui vous rend fou.«.

«Nous nous excusons pour le temps d’attente supplémentaire », commentaire dans le communiqué, signé par Dinga Bakaba, directeur du jeu, et Sébastien Mitton, directeur artistique du jeu de tir à la première personne.

«Et nous vous remercions tous pour votre passion et votre enthousiasme pour notre jeu vidéo. C’est le véritable carburant qui alimente notre créativité et notre travail acharné. Nous voulons vraiment vous montrer Deathloop bientôt«.

Le jeu vidéo, il faut se rappeler, était initialement prévu pour mai de cette année dans un lancement initialement prévu pour PC et PS5, bien que plus tard, il y aura des versions pour d’autres plates-formes, vraisemblablement Xbox Series après un accord d’un an comme celui de Ghostwire. Tokyo. Un coup dur pour un catalogue de jeux vidéo pour cette année déjà assez maigre.

Bien sûr, l’année 2021 n’est pas particulièrement chanceuse pour les fans de jeux vidéo, et c’est que ces dernières semaines les changements de plans dans les lancements n’ont cessé d’être annoncés.