Deathloop officiellement reporté de plusieurs mois

Deathloop apparaît beaucoup plus tard que prévu. En fait c’était Sortie la console exclusive pour PS5 Shooters est sorti le 21 mai. Les développeurs reportent maintenant la sortie de plusieurs mois.

La nouvelle date de sortie de Deathloop: 14 septembre 2021

« Deathloop » n’apparaîtra que sur 14 septembre 2021. C’est déjà ça deuxième passage du titre PS5. Le tireur devait initialement apparaître pendant la saison de Noël 2020 avant d’être reporté à mai 2021.

Les développeurs d’Arkane Studios rapportent le renouvellement du report en un Message sur Twitter. On peut voir à partir de là que le Pandémie de covid-19 l’une des principales raisons est que la production prend plus de temps.

De la Jeu de tir à la première personne de Bethesda et Arkane Studios veut se démarquer de la foule avec une touche. Il y a une distorsion temporelle dont vous devez sortir. Bethesda donne un aperçu:

«Colt est pris dans une distorsion temporelle, une boucle, sur Blackreef et est obligé de revivre le même jour encore et encore. Alors pour s’échapper, il ne lui reste plus qu’une chose à faire: briser cette putain de boucle. Doté d’un arsenal de forces extraordinaires et d’armes puissantes, il doit retirer huit cibles de la circulation dans les 24 heures avant la boucle et la journée recommence à minuit. «