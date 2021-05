Deathloop: Nous sommes confus, mais nous voulons vraiment – aperçu

Deathloop nous a laissé quelques points d’interrogation après que les premières minutes du prochain jeu de tir à la première personne nous aient été présentées lors d’un événement de prévisualisation. Dans notre aperçu, nous vous expliquons maintenant pourquoi la confusion initiale ne nous empêche pas de nous impliquer dans le nouveau jeu d’action d’Arkane et pourquoi le rouge-like n’a pas à être rouge-like.

Le nom dit tout: Death and the Loop

Dans « Deathloop », vous vous retrouverez sur une île mystérieuse appelée Blackreef retrouvez-le et – qui l’aurait pensé – restez coincé dans une distorsion temporelle. Cette boucle doit être Protagoniste Colt Expérimentez dans le style de «Groundhog every day» encore et encore et encore. La solution: briser la boucle temporelle éternelle. Mais comment?

C’est là que l’essence de « Deathloop » entre en jeu: au lieu de lancer une minuterie en arrière-plan qui nous ramène au début de la boucle après un certain temps, c’est notre mort qui déclenche à nouveau la boucle. Il est donc non seulement important d’éviter notre mort, mais d’utiliser activement notre vie pour obtenir des informations en temps utile huit destinations différentes, la dite Visionnairesà collecter afin de les éliminer avec la distorsion temporelle avant de mourir.

Ce ne serait tout simplement pas là Julianna … La tâche du deuxième protagoniste voudrait protéger cette maudite boucle et c’est celui qui essaie de nous tuer encore et encore et qui fait de nous des chassés au lieu de simplement chasser. dans le Joueur unique Julianna est contrôlée par une IA, en option Multijoueur en duo d’autre part, deux joueurs se glissent dans les rôles de leurs adversaires respectifs et se rendent la vie difficile l’un pour l’autre.

Julianna suit Colt à chaque tournant. © Arkane Studios / Bethesda

Deathloop: Si libre et pourtant piégé

Dans notre aperçu, cependant, nous aimerions attirer notre attention sur la campagne solo: après que Colt se soit réveillé avec une déchirure de film absolue sur l’île sinistre de Blackreef, il a d’abord dû utiliser des fragments de texte flottant dans le « Quoi Les restes du style d’Edith Finch comprennent qui il est, où il est et pourquoi diable il est si doué pour manier une arme à feu. Il devient rapidement clair que l’assassin huit buts pour rompre la boucle. Et le meilleur de tous en une journée et bien sûr sans abandonner la cuillère.

Pendant ce temps, Colt quatre domaines différents Explorez l’île: le complexe, Updaam, Fristad Rock et Karl’s Bay. N’importe quel endroit peut aussi quatre moments différents de la journée visité et après Des indices être brouté sur qui peut l’aider à tuer ses cibles. L’histoire est basée sur de nombreuses recherches d’investigation pour découvrir les connexions et les calendriers des cibles individuelles et pour concevoir le meilleur plan possible.

Comment vous y prenez-vous et combien de temps vous investissez dépend de « Deathloop ». Vous pouvez soit choisir le style d’assassin lent et sournois et écouter secrètement les conversations des PNJ pour obtenir des conseils, soit vous tirer sans pitié avec la force des armes. Selon la façon dont vous jouez, vous avez une Arsenal d’armes Pour Combat rapproché et à longue portée, divers compétences surnaturelles tels que la téléportation et des avantages supplémentaires sont disponibles qui améliorent encore plus les compétences et l’équipement des Colts. Mais qu’arrive-t-il quand vous mourez?

Dans «Deathloop», il y a certainement de la place pour des jeux d’esprit intelligents. © Arkane Studios / Bethesda

Un rougissement, mais pas un rougissement

Les développeurs d’Arkane Studios sont connus pour tirer un peu plus des jeux que ce que l’on sait du reste de l’uniformité en milliers d’exemplaires. Des jeux comme Déshonoré ou alors Proie a déjà été prouvé de manière impressionnante. « Deathloop » ne semble pas faire exception ici et se livre à la diversité créative et à la liberté ludique. Même avec le genre, Arkane n’a apparemment pas envie de s’engager enfin.

Car même si les développeurs soulignent à plusieurs reprises que «Deathloop» ne doit en aucun cas être assimilé à un rouge-like, il est clair que le jeu utilise un élément décisif de rouge-like: la mort et le nouveau départ qui en résulte. Si vous avez mal évalué une boucle, c’est tout et vous devez recommencer jusqu’à ce que vous ayez finalement tué les huit visionnaires et finalement rompu la boucle temporelle. Tout comme un rouge, non?

Pas assez. Outre le fait que chaque boucle vous enrichit d’expérience, vous ne recommencez pas à zéro et ne succombez pas à une mort permanente impitoyable. Ni vos informations collectées ne seront perdues, ni votre équipement – tant que vous disposez des bons outils. Par exemple, il existe une superpuissance appelée Récapitulation, avec lequel vous pouvez reculer le temps deux fois à la mort et la boucle temporelle n’est réinitialisée que lorsque vous bénissez le temporel une troisième fois.

La mort n’est pas définitive et ne vous envoie pas nu dans la bataille dans une nouvelle boucle. © Bethesda / Arkane Studios

Pour le fait que vous devez en fait repartir du début sur une base régulière, le facteur de récompense dans « Deathloop » semble de toute façon assez élevé et est définitivement perceptible en cours. Au lieu d’incarner un facteur de frustration, la mort est plutôt là pour apprendre des erreurs commises afin de choisir la prochaine fois une stratégie ou une séquence différente, plus efficace et optimisée. Presque un peu après ça Principe d’essai et d’erreur.

Le glamour du monde du jeu a besoin des performances de la PS5

Pour le moment, «Deathloop» sortira exclusivement sur PS5 et PC. Les tests sur PS4 ont apparemment poussé la console à ses limites en raison de la physique complexe et de la densité des visuels. Sur la PlayStation 5, en revanche, le tireur d’action peut utiliser toute la puissance de la nouvelle génération de consoles et atteindre ses 60 fps en douceur. Et nous ne sommes pas surpris que le monde du jeu immersif et le gameplay diversifié et éclatant nécessitent une certaine puissance.

Les créateurs s’inspirent apparemment optiquement des années 1960 et d’une certaine élégance de James Bond. Le résultat est un monde rétro futuriste dans lequel les méchants font la fête jusqu’à ce qu’ils tombent. Dans tous les cas, le résultat est impressionnant et montre de manière fantastique le style de jeu artistique du tireur. On pourrait dire que « Deathloop » est une petite explosion oculaire chaotique et tout à fait unique dans sa présentation.

Néanmoins, les protagonistes, les armes et les compétences cool ne semblent pas hors de propos dans le monde artistiquement coloré. Ici balance juste une réalité très spéciale dans laquelle les personnages bizarres avec des têtes d’animaux et des masques à gaz ou les compétences folles de Poulain et Julianna coller parfaitement.

Le monde du jeu rappelle un peu les pochettes en vinyle des années 60 – nous l’aimons! © Bethesda / Arkane Studios

Conclusion

Nous n’avons pas été autorisés à donner un coup de main à l’événement, ce qui a clairement rendu difficile de suivre immédiatement les mécanismes et les possibilités de jeu plutôt complexes. « Deathloop » semble être l’un de ces jeux auxquels vous devez simplement avoir joué pendant quelques heures pour vraiment trouver votre chemin dans le gameplay. Nous ne pensons pas du tout que ce soit si grave. Avec un nouveau jeu, il n’est pas toujours nécessaire de tout comprendre immédiatement pour pouvoir en profiter. Je pense même qu’apprendre à se connaître pourrait être ce qui rend « Deathloop » si attrayant: essayer des choses, renifler et surtout: échouer.

Le mélange de genres semble offrir un bon équilibre entre un jeu de tir exigeant et plus tactique et un rouge reconnaissant avec un sens notable de l’accomplissement. Parce que mourir a évidemment une signification bien plus utile dans ce jeu qu’on ne pourrait le penser au départ. Ne laissez pas le style inconnu du monde du jeu vous décourager: Blackreef a beaucoup de charme et est bien soutenu musicalement.

Avec beaucoup d’esprit, d’humour et de narration moche, «Deathloop» est vraiment rafraîchissant et ne semble pas se prendre trop au sérieux. Et bien qu’il y ait une sortie vocale allemande, l’interview en anglais a vraiment bien souligné cette atmosphère détendue et a contribué de manière significative à l’ambiance du jeu. Nous ne pouvons pas encore juger de la manière dont le tireur jouera en fin de compte, mais nous attendons avec impatience le petit défi de découvrir le jeu et la variété du gameplay.

« Deathloop » sortira le 14 septembre 2021 en exclusivité sur console PS5 et PC et est déjà disponible en précommande: