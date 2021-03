Deathloop exclusif à la console PS5 s’explique dans cette nouvelle bande-annonce

Deathloop s’annonce comme l’un des titres PlayStation 5 les plus intéressants de l’année, et si vous ne l’avez pas déjà fait le plein après la vitrine State of Play de la semaine dernière, voici une autre bande-annonce conçue pour vous dire exactement comment cela fonctionne. C’est le directeur créatif Dinga Bakaba qui parle en nous guidant à travers les huit cibles de l’île Blackreef qui doivent être abattues, ainsi que le mécanisme inhabituel de la boucle temporelle qui vous donne une deuxième chance après la mort.

Le jeu PS5, sorti le 21 mai 2021, présente des capacités assez intéressantes qui ne sembleraient pas trop déplacées dans un jeu Dishonored – il est fait par Arkane Studios, après tout. Vous serez en mesure de connecter les esprits de l’ennemi entre eux pour ensuite les abattre tous en même temps et une compétence de traversée qui ressemble beaucoup à Blink. Ensuite, lorsque vous mourrez, vous garderez vos armes et vos capacités, prêts pour une autre course. Tout sera très beau en 4K à 60 images par seconde. La fin du mois de mai ne peut pas venir assez tôt, mais êtes-vous trop excité par celui-ci? Démarrez une boucle temporelle dans les commentaires ci-dessous.