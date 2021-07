Deathloop est la haute intensité déshonorée sur PS5, et nous sommes là pour ça

Imaginez, pendant une seconde, la conception de niveau complexe et en couches de Dishonored associée à la résolution d’énigmes de Hitman et au combat émergent de, disons, Far Cry. Puis saupoudrez de super-pouvoirs. En fait, vous n’avez pas vraiment besoin de l’imaginer car il y a près de dix minutes de séquences de gameplay ci-dessus : Deathloop est tout à fait superbe sur PlayStation 5.

Ce n’est rien que nous n’ayons vu auparavant, bien sûr – il y a eu des dizaines de bandes-annonces et de vitrines depuis l’annonce de ce titre – mais c’est un bon, et nous osons dire que si vous n’êtes pas déjà vendu sur place, vous ne le serez jamais . C’est Deathloop et il sort le 14 septembre – personnellement, nous sommes sacrément excités.