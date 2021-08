Deathloop devient or, raffermissant le lancement de la PS5 le mois prochain

Deathloop exclusif à la console PlayStation 5 atteindra très certainement sa date de sortie le 14 septembre 2021 car le jeu est désormais devenu or. Arkane Studios a confirmé la bonne nouvelle sur Twitter, ce qui signifie que le travail sur la version 1.0 de sa dernière nouvelle IP est maintenant terminé. L’attention se tournera maintenant très probablement vers la préparation d’un correctif du premier jour, la préparation du lancement général ou le travail sur tout DLC post-lancement que le développeur pourrait avoir en magasin.

Initialement prévu pour être lancé aux côtés de la console PS5 en novembre dernier, la course a été un peu difficile pour Deathloop car les retards l’ont repoussé. Avec les nouvelles d’aujourd’hui dans le sac, la sortie du mois prochain semble maintenant très bien. Le jeu a récemment occupé le devant de la scène dans un livestream State of Play et il est confirmé qu’il restera une exclusivité de la console PS5 jusqu’au moins le 14 septembre 2022. Célèbre pour son travail sur la série Dishonored, Arkane Studios pourrait avoir une autre excellente expérience entre ses mains.

