Deathloop déçoit les fans: nouveau délai jusqu’à la fin de l’année

Tommee Tippee Cape de Bain Nouveau Né Sam L'Otarie

Tommee Tippee Cape de Bain Nouveau Né Sam L'Otarie est super absorbante et toute douce, l'accessoire idéal pour essuyer bébé à la sortie du bain et le garder au chaud jusqu'au change. Elle sèche rapidement et sa douceur est préservée au fur et à mesure des lavages. Hypoallergénique.