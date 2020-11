Deathloop: date de sortie, éditions numériques et nouvelle bande-annonce

Deathloop est le nouveau jeu vidéo de Studios Arkane, créateurs de la franchise Déshonoré et le récent redémarrage de Proie. Après que ce jeu vidéo ait retardé sa sortie et révélé que le exclusivité avec PS5 Cela ne durerait qu’un an, maintenant nous avons enfin une date de sortie confirmée, ainsi que les détails de ses éditions numériques et une nouvelle bande-annonce.

Date de sortie de Deathloop

Après la date de sortie de Deathloop est apparu sur le PlayStation Store, aujourd’hui même Bethesda Oui Studios Arkane ont confirmé au monde les informations: Deathloop sera disponible le 21 mai.

Le jeu vidéo apparaîtra au mois de mai sur PS5 et PC simultanément. La version pour Xbox Série X | S Il arrivera en 2022, il est prévu qu’un an seulement après son lancement initial.

Nouveau trailer de Deathloop

L’annonce de la date de lancement a été accompagnée d’une nouvelle bande-annonce qui nous permet de voir un peu plus l’engagement particulier à l’action et à la stratégie qui est Deathloop. Vous pouvez le voir ci-dessous.

Éditions numériques Deathloop

Deathloop est maintenant disponible en pré-commande et il a présenté au monde les deux éditions numériques avec lesquelles il sera mis en vente en mai prochain. Ci-dessous, vous pouvez voir chaque édition et le contenu qu’elle comprend.

Édition Standard – 69,99 euros

Édition Deluxe – 89,99 euros

Deathloop: jeu de base

Arme unique: trancheuse de Transtar

Arme unique: Cour « A bas les riches »

Arme unique: quatre livres « .44 carats »

Design: Colt « Je me suis faufilé dans votre fête »

Conception: Julianna « Sharp Shooter »

Deux moulins (améliorations à équiper)

Sélections de bandes sonores

Description officielle de Deathloop

« Deathloop est un jeu de tir à la première personne de nouvelle génération Développé par Arkane Lyon, le créateur de studio primé de Déshonoré. Deux assassins rivaux sont pris dans une boucle temporelle sur la mystérieuse île de Blackreef, condamnés à se répéter encore et encore le même jour. Pour s’échapper, le seul espoir de Colt est d’abattre huit objectifs clés avant le redémarrage de la journée. Apprenez à chaque cycle, essayez de nouveaux itinéraires, rassemblez des informations et obtenez plus d’armes et de capacités. Tout pour briser la boucle. «

« Chaque boucle vous donnera une chance d’essayer de nouvelles choses. Utilisez les informations que vous avez recueillies lors des tentatives précédentes pour adapter votre style de jeu et décidez si vous préférez vous faufiler d’un niveau à l’autre ou vous lancer dans le combat sans réserve. Dans chaque cycle, vous découvrirez de nouveaux secrets et des informations sur vos objectifs et sur l’île de Blackreef, et vous pourrez également élargir votre arsenal. Avec l’aide d’un large répertoire de capacités surnaturelles et d’armes destructrices, vous devrez profiter de tous les outils à votre disposition pour exécuter des tirs mortels et dramatiques. Personnalisez votre équipement et réussissez à survivre à cette danse mortelle entre chasseur et proie. «

