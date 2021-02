Deathloop a une nouvelle bande-annonce de gameplay maintenant disponible à partir du flux d’état de jeu de PlayStation

Deathloop se révèle être un jeu de tir assez unique du développeur Studios Arkane. Ils sont clairement allés à fond dans la nature en boucle, qui voit un assassin nommé Colt essayer de sortir d’une boucle temporelle interminable en éliminant des assassins avant que l’horloge ne se réinitialise et qu’il soit obligé de revivre les mêmes événements.

C’est l’un des concepts de tir les plus uniques de mémoire récente où les joueurs doivent utiliser beaucoup de stratégie pour comprendre le puzzle en boucle qui peut changer en un rien de temps. Il y a aussi l’aspect multijoueur où les joueurs peuvent sauter dans la session d’un autre joueur en tant que l’assassin rival, Julianna.

Le jeu a certainement beaucoup de nouveauté et grâce à une nouvelle bande-annonce de gameplay, il y a encore plus d’aspects à décomposer menant à Deathloop’s Peut libérer. La nouvelle bande-annonce provient de l’événement State of Play de PlayStation qui a débuté tôt aujourd’hui (25 février).

Dans la bande-annonce, nous voyons une chanson officielle du jeu intitulée Deja Vu – avec Sencit Music et FJORA. Cela donne définitivement Deathloop une sensation de film d’espionnage, presque comme quelque chose de tiré d’un film de James Bond.

En plus de cette chanson entraînante, le design en boucle est présenté. Si vous êtes tué par l’un des assassins en tant que Colt, le temps se réinitialise et vous devez recommencer vos attaques. Cela vous donne l’opportunité d’apprendre de vos erreurs, et il faudra peut-être de nombreuses tentatives infructueuses avant que vous ne voyiez enfin les chemins que vous devez emprunter.

C’est un design assez intéressant qui devrait donner Deathloop beaucoup de rejouabilité. L’accent est également mis sur la rivale de Colt, Julianna. Elle peut apparaître de nulle part au moment où vous déterminez quelles tactiques mettre en œuvre. Cela devrait garder les joueurs sur leurs gardes tout au long de leurs aventures en boucle.

Si vous voulez voir par vous-même la direction que prend Arkane Studios Deathloop dans, puis regardez la bande-annonce ci-dessus. Le combat semble déjà assez décent, avec une multitude de ressources uniques qui devraient donner aux joueurs des moyens amusants d’éliminer les assassins ciblés.

Plus que quelques mois avant Deathloop sera officiellement sorti. Il est encore assez tôt, mais les deux dernières bandes-annonces de gameplay montrent un jeu de tir amusant qui est un ajout bienvenu à l’espace de tir assez encombré. Voyons s’il peut être à la hauteur du battage médiatique et innover dans le genre du jeu de tir également après le lancement.