Death Valley (Californie) enregistre 54,4 ° C, s’il est confirmé, ce sera le record de la température la plus élevée jamais enregistrée sur la planète

Dimanche dernier, Death Valley, un désert de l’est de la Californie aux États-Unis, a enregistré un record doux-amer: température 54,4 ° C. Dans la chaleur de la canicule, avec l’augmentation des températures mondiales année après année et étant l’un des endroits les plus chauds du monde, les conditions étaient données pour que Death Valley enregistre ce qui pourrait être un nouveau record pour la planète Terre.





C’est une année difficile pour Death Valley, il y a un mois, il a enregistré la température la plus élevée de ce 2020 et maintenant il la dépasse à nouveau avec plus d’un degré Celsius supplémentaire. À côté du désert du Sahara ou de la région du Moyen-Orient, c’est l’un des endroits les plus chauds qui existent sur cette planète.

Selon les données climatiques de xmACIS2, c’est la première fois depuis 1913 que Death Valley atteint 130F. En juillet 2013, il a atteint pour la dernière fois 129F. Si elle est valide, ce serait la température la plus chaude d’août sur le site de 3F. @NWSVegas pic.twitter.com/gZNBW4NXI4 – NWS WPC (@NWSWPC) 16 août 2020

À la recherche de battre le record du monde

Le dossier doit être vérifié par une équipe d’experts composé d’organisations météorologiques nationales et internationales pour déterminer sa validité. Pour ce faire, ils analyseront d’autres enregistrements pris au cours de cette journée dans la zone pour voir si les données coïncident ou s’il existe une cohérence logique. Vrai ou pas ces 54,4 ° C, alors il reste à déterminer s’il s’agit d’un record du monde ou non.

Cela dépend à qui vous demandez, Le record de 54,4 ° C de Death Valley est record ou non. Précisément dans la Vallée de la Mort, une température de 56,7 ° C a été enregistrée en 1913 et est considérée comme la plus élevée sur Terre. Mais tout le monde n’est pas d’accord et des recherches approfondies montrent que les données sont fausses. D’autres records possibles sont attribués à la Tunisie avec 55 ° C ou encore à Death Valley avec 53,9 ° C en juillet 2013. Désormais, le nouveau record de 54,4 ° C se positionne pour être le vrai record.

Dans tous les cas, quel que soit le véritable record, la vérité est qu’il s’agit de températures inhabituelles et extrêmement élevées, même pour les «endroits les plus chauds de la Terre». 2020 vise à être l’une des années les plus chaudes que nous connaissons, avec des records incroyables tels que 38 ° C dans le cercle polaire arctique enregistrés en juin dernier.

Le changement climatique n’est pas seulement une question d’avenir, ses conséquences sont déjà visibles et cela affecte directement les conditions météorologiques actuelles. L’année dernière, nous avons pu voir comment les températures ont augmenté de plus en plus au cours des 140 dernières années, 2020 semble vouloir ajouter à cette tendance.

Via | LiveScience