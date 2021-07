Death Stranding vend plus de cinq millions d’exemplaires sur PS4 et PC

Kojima Productions a annoncé aujourd’hui que les ventes de Death Stranding avaient dépassé la barre des cinq millions dans le monde en mars 2021. Ce chiffre représente à la fois les versions PlayStation 4 et PC avant Death Stranding Director’s Cut, sorti sur PS5 en septembre. S’adressant à GamesIndustry.biz, le directeur de la publication Jay Boor a déclaré: « Death Stranding étant le premier titre développé à partir de Kojima Productions, du point de vue des ventes, il a plutôt bien fonctionné. »

Il s’agit de la première statistique de vente officielle attachée à la dernière sortie de Hideo Kojima depuis sa sortie en novembre 2019, avec tout ce avec quoi nous avons dû travailler dans le passé étant une citation mineure d’une interview traduite en japonais l’année dernière. À l’époque, Death Stranding était considéré comme un succès commercial après avoir récupéré « suffisamment de bénéfices pour être prêt pour le prochain titre ». Nous savons maintenant que les ventes ont dépassé les cinq millions.

Comparé à d’autres titres développés, financés et soutenus sous l’aile de Sony, il ne se compare pas aussi bien. Nous savons qu’Horizon Zero Dawn s’est vendu à 10 millions d’exemplaires en février 2019, Ghost of Tsushima a déjà dépassé les 6,5 millions de ventes, et le récent Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a distribué 4,1 millions d’unités aux propriétaires de PS5 et PS4. Ce dernier augmentera évidemment à mesure que plus Stock PS5 est mis à disposition car la plupart des gens semblent vouloir faire l’expérience du spin-off sur le dernier matériel de Sony.