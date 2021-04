Death Stranding: la version PC a déjà réalisé un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros

Le titre mondial ouvert Death Stranding par Sony Interactive Entertainment et Kojima Productions est sorti le 8 novembre 2019 pour le Playstation 4. Le titre, initialement exclusif à PS4, a reçu une version PC environ six mois plus tard. Le développeur et éditeur de jeux italien 505 Games s’est chargé de l’édition.

Death Stranding: revenus de la version PC annoncés

Grâce au dernier rapport financier de Digital Bros, la société mère de 505 Games, nous savons désormais que la version PC de « Death Stranding » sera terminée d’ici le 31 décembre 2020 23 millions d’euros de chiffre d’affaires a enregistré. Ainsi, le titre sur PC a déjà plus de succès que Contrôler ou « Ghostrunner », tous deux également publiés par 505 Games.

Combien d’exemplaires du Version PS4 par « Death Stranding » ont été vendus jusqu’à présent, Sony n’a pas officiellement annoncé pour le moment. Selon la société, cependant, ce sont des « records ».

Sur quel nouveau projet travaille Hideo Kojima?

On sait déjà que depuis la sortie de « Death Stranding » Kojima Productions sur un nouveau projet œuvres qui n’ont pas encore été présentées au public. Cependant, il pourrait s’agir d’un titre d’horreur qui pourrait être exclusif à Xbox. Nous avons résumé plus d’informations sur ce sujet pour vous dans cet article: