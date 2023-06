Death Stranding Film guidé à chaque tournant par son créateur Hideo Kojima

Échouement de la mort créateur de jeu Hideo Kojima met tout en œuvre pour l’adaptation cinématographique pour s’assurer qu’il ne s’agit pas simplement d’un autre film basé sur un jeu banal. Alors qu’Hollywood commence à être inondé d’adaptations cinématographiques de jeux populaires, le maître créateur de jeux du légendaire Engrenage en métal solide La série a rejoint la mêlée comme le rapporte CBR.





Son prochain projet de film est aussi ambitieux que tous les jeux triple-A qu’il a sortis. Le nom Kojima est synonyme de narration innovante et de flair cinématographique dans le monde du jeu vidéo. À ce titre, il sera profondément impliqué dans tous les aspects de la production du film. Kojima ne prendra pas de siège arrière et guidera activement la production de la supervision du script à la supervision de la conception.

Il s’est récemment rendu sur Twitter pour confirmer son implication sur plusieurs aspects du film. Cependant, il a souligné qu’il ne le dirigerait pas. Cette nouvelle fait suite à l’annonce du film en décembre 2022, avec le partenariat de Kojima Productions avec Hammerstone Studios.

Mais ce qui est particulièrement intrigant, c’est le chemin que le film entend emprunter. Le créateur est connu pour sa capacité à repousser les limites. Il compte faire de même sur l’adaptation cinématographique. Au lieu de simplement copier le jeu, il a l’intention d’utiliser le film pour explorer de nouvelles frontières au sein du Échouement de la mort univers.

Kojima envisage le film comme une entreprise artistique avec un budget modeste. Il a même refusé des offres lucratives pour maintenir l’intégrité créative du projet. Le film vise à redéfinir ce que peuvent être les adaptations de jeux.

dit Kojima.

« J’adopte l’approche consistant à changer et à faire évoluer le monde de Death Stranding d’une manière qui convient bien au film. »

Les fans recevront une double dose de Kojima Magic

Interactif Sony

Le jeu de la suite, Échouement de la mort 2, est simultanément développé par Kojima Productions. La première bande-annonce du jeu a été dévoilée en décembre 2022. Elle présente le retour des acteurs originaux, dont Norman Reedus, Léa Seydoux et Troy Baker. De nouveaux visages comme Elle Fanning et Shioli Kutsuna rejoindront la programmation. Dans une tournure taquine, Kojima a publié des photos de Nicolas Cage visitant le studio, bien qu’il soit resté timide sur les détails.

Aux non-initiés, Échouement de la mort est un jeu en monde ouvert développé pour Playstation 4 en 2019. Plus tard, il a été porté sur Windows en tant que jeu PC et Playstation 5. Le jeu suit l’odyssée d’un courrier post-apocalyptique nommé Sam Bridges, interprété par Norman Reedus, à travers des paysages obsédants et des rencontres avec des entités surnaturelles alors qu’il livre des fournitures à des villes isolées à travers des États-Unis fracturés. Le casting du jeu est tout simplement stellaire. Il présente des talents comme Mads Mikkelsen, Lindsay Wagner et un personnage inspiré de Guillermo del Toro.

Hideo Kojima est connu pour sa créativité révolutionnaire qui défie les conventions. Échouement de la mort 2 a déjà été annoncé pour Playstation 5. Pendant ce temps, les détails de l’adaptation cinématographique sont secrets. La vision et l’engagement de Kojima à mener cette adaptation sur une voie inexplorée font de ce projet un projet à surveiller de près.