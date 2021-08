Death Stranding Director’s Cut fera ses débuts au Gameplay Show

Geoff Keighley écrira un nouveau chapitre de son histoire d’amour pour le créateur du jeu Hideo Kojima plus tard cette semaine alors qu' »un aperçu approfondi du gameplay de » Death Stranding Director’s Cut est confirmé pour la Gamescom Opening Night Live. Se déroulant mercredi, l’hôte a simplement taquiné que les séquences de gameplay seraient longues aux côtés de l’avertissement audacieux: « Ne manquez pas ce moment. » Nous voulons dire que vous pourriez probablement le manquer car nous aurons un résumé pratique de chaque annonce PS5, PS4 lors de l’émission disponible sur le site par la suite, mais vous ne devriez pas douter de Keighley.

Mercredi, ne manquez pas un long aperçu du gameplay de DEATH STRANDING: DIRECTOR’S CUT de Hideo Kojima pour @PlayStation 5 pendant @gamescom Soirée d’ouverture en direct Ne manquez pas ce moment. La diffusion en direct commence mercredi à 11h PT / 2p ET / 7p BST / 8p CEST à https://t.co/AFycLZXKPd pic.twitter.com/fKt9XW8bxE – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 23 août 2021

Jusqu’à présent, nous savons que Death Stranding Director’s Cut contiendra de nouvelles missions d’histoire et un mode de course aux côtés d’éléments clairement inspirés de Metal Gear Solid. En plus de cela, la mise à niveau PS5 est un prix beaucoup plus raisonnable que Ghost of Tsushima Director’s Cut. Alors peut-être ne vous attendez pas à un nouveau contenu à la même échelle que l’île d’Iki. Pourtant, nous verrons tout cela en action mercredi.

Pour plus d’informations sur le moment où vous connecter pour la Gamescom Opening Night Live 2021, rendez-vous sur le lien. Êtes-vous impatient de voir plus de Death Stranding? Prenez soin de votre bébé dans les commentaires ci-dessous.