Death Stranding arrive très bientôt sur PC Game Pass

Échouement de la mort vient dans Game Pass. Cela a été teasé plusieurs fois sur Twitter ces derniers jours, c’est maintenant officiel. C’est remarquable car le titre est une exclusivité PS4 et PS5 sur consoles, mais peut ensuite être joué sur PC avec un abonnement Microsoft.

Death Stranding est disponible pour jouer dans Game Pass la semaine prochaine

Exclusivité Sony chez Microsoft : Sur les consoles, « Death Stranding » ne peut être joué que sur PS4 et PS5. Ainsi, le titre Hideo Kojima représente une sorte d’exclusivité Sony même s’il est déjà sorti sur PC.

Maintenant, le jeu arrive sur Game Pass, mais uniquement pour PC.

Déjà la semaine prochaine : Après toute une série de teasers, c’est enfin officiel. Il y a déjà une date pour la sortie PC Game Pass de « Death Stranding ».

Le 23 août si le moment vient, vous pouvez essayer le jeu remarquable avec un abonnement.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

De quoi parle Death Stranding ? Ce n’est pas une question facile à répondre. L’accent est mis sur le personnage principal Sam Porter Bridges. Nous le contrôlons et livrer des colis.

Cela semble plus ennuyeux qu’il ne l’est : non seulement nous devons bien faire nos valises et garder notre équilibre, mais nous devons également faire face à un terrain inhospitalier et à des adversaires désagréables.

« Death Stranding » se déroule dans un avenir surréaliste, dans lequel de mystérieuses explosions ont déclenché divers phénomènes surnaturels. Ce qui reste est une terre dévastée, presque déserte, sur laquelle d’étranges extraterrestres préparent des méfaits.

Ici tu peux Bande-annonce de lancement du Director’s Cut de la version PC Regarder:

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

C’est spécial : Comme tant d’autres jeux Hideo Kojima, « Death Stranding » se livre à des cinématiques sans fin, une histoire déroutante et un gameplay extraordinaire.

En fait, le titre parle de ça Interpersonnel et nos relations. Tout cela combine « Death Stranding » avec un gameplay extravagant.

Des acteurs bien connus comprenaient également: Hideo Kojima et son studio de développement, Kojima Productions, ont collaboré avec des célébrités hollywoodiennes sur Death Stranding. Près de Lindsay Wagner, Léa Seydoux et Norman Reedus Par exemple, Guillermo del Toro et Mads Mikkelsen sont également de la partie.

Avez-vous hâte d’y être? Essayez-vous Death Stranding dans Game Pass maintenant? Dites le nous dans les commentaires.